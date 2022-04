Luana Piovani revela que os filhos estão morrendo de saudades de Pedro Scooby: - Lizoca teve uma crise de choro imensa

05/04/2022 | 12:11



Nesta terça-feira, dia 5, Luana Piovani revelou que os filhos estão morrendo de saudades de Pedro Scooby, que permanece confinado no BBB22. A atriz foi casada com o surfista durante seis anos e teve três filhos: Bem, Liz e Dom. Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a apresentadora de 45 anos de idade afirmou que a menina é quem mais está sentindo a falta da companhia do pai.

- Está um countdown aqui em casa para o papai sair. Ontem a Lizoca teve uma crise de choro imensa. Abracei ela, falei que vamos para Nova York, que enquanto o papai não chega vamos fazer tanta coisa boa. Disse que ele já vai sair, só faltam 26 dias, porque eu achei que o Pedro não fosse ganhar, mas agora eu acho que ele vai ganhar, viu? Danadão pra sair com o troféu na mão. Ele é bom de carregar troféu. Toda vez que ele entra em um negócio, normalmente ele ganha um troféu, ele é danado.

Em seguida, ela explicou como está lidando com a situação:

- Eu fiquei com tanto coraçãozinho apertado por causa dela que até trouxe para minha cama, porque agora é rodizio: Um dorme comigo por dia. Mas daí a trouxe e dormi com os dois. Mas está um countdown, estão todos muito ansiosos e com muita saudade do papai. Agora, a Lizoca, impressionante como a menina precisa mesmo . Na verdade, o pai presente é bom para todos, porque ele é um momento constante. Mas acho que a menina tem mais essa carência da figura masculina. Nossa, ela está sofrendo muito, mas vai dar para matar a saudade depois, é o que eu sempre falo para ela: Guarda saudade minha filha. Quando o papai sair, você vai matar toda e vai ser tão bom.

Além disso, Luana Piovani também desabafou que ela e os dois meninos estão com piolhos. Nos vídeos, a atriz contou que acabou levando o primogênito para retirar os insetos em uma clínica especializada. Ao chegar no local, aproveitou para sentar na cadeira e também passar pelo processo.

- Tô passando aqui o pente fino na cabeça das crianças e comecei a desconfiar que não estava sendo suficiente, porque estava achando que o Dom estava coçando a cabeça demais. Corri para a clínica, que já estou praticamente sócia. Aí meu amor, como eu tinha comentado, eu estava dando uma coçadinha na minha cabeça. Sentei na clínica também. É bom que tirou os piolhos do Dom e já tirou os meus piolhinhos também. Que o meu não era aquelas barata não, mas estava com umas lendeazinha e uns piolhinhos pequenininhos. Que legal, acho tão maneiro pegar piolho com 45 anos. Jesus Cristo, me salva.

A artista ainda precisou jogar água quente em diversas peças de roupa e de cama.

- O negócio está tão sinistro, que hoje troquei a roupa de cama toda. Joguei água quente em tudo quanto escova, joguei tudo quanto foi gorro, boné. Aí fui fazendo conta como é que vou levar o bem. Liz acho que está livre. A santa da moça vai vir aqui em casa e passar o pente fino nos outros dois que faltam pra todo mundo ficar com essa cabeça limpa. Se Deus quiser não vai pegar mais nada nessa escola, porque chega com a cabeça limpa no mesmo dia volta com a cabeça cheia de piolho. Eu faço eles jurarem pra mim todo dia antes de sair: não abraça ninguém, não gruda a cabeça em ninguém. Porque piolho não pula, pulga pula. E ai eu quero ver se vou pra Nova York todo mundo com a cabeça zero né gente.