Drica Moraes alfineta homens héteros por ausência na rotina dos filhos: Cadê vocês?

05/04/2022 | 12:10



Drica Moraes, 52 anos de idade, utilizou o Instagram na última segunda-feira, dia 4, para postar uma reflexão sobre o papel dos pais na criação de seus filhos.

A atriz ainda alfinetou os homens, principalmente os heterossexuais, por em muitos casos não estarem presentes em reuniões na escola e nos grupos de mensagens dos responsáveis pelos pequenos.

Precisamos parar de romantizar o termo mulher guerreira. Guerreira é a Xena. Eu sou sobrecarregada mesmo, dizia a mensagem de uma foto publicada por Drica.

É inacreditável e bizarra a ausência de homens, geralmente héteros, nas reuniões de grupo de escola, no grupo de zapp dos filhos... Sou até bem privilegiada, pois na turma do meu filho tem uns pais maneiros... Mas vamos combinar que ser guerreira é sinônimo de ser abandonada nessa lida? Ah! Adoro os homens héteros, diga-se de passagem, nada contra! Mas também nada consta? Cadê vocês, meu povo?, escreveu na legenda do post.