Viúvo de Paula Abelha grava álbum dedicado à cantora

05/04/2022 | 11:50



Clevinho Santos, 30, marido da cantora de Forró Paula Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, vem tentando seguir a vida após a perda precoce da mulher. Paulinha morreu no dia 23 de fevereiro. De lá para cá, ele perdeu mais de dez quilos e está sendo acompanhado por profissionais, para, aos poucos, voltar a trabalhar e retomar antigos projetos, como o disco solo, que havia começado a ser gravado em novembro de 2021 e foi interrompido com o coma.

Eles se conheceram nos palcos. Clevinho era dançarino na época em que a cantora tentou carreira ao lado de Silvânia Aquino. Em 2020, eles se casaram e chegaram a prometer um bebê em vídeo no canal do YouTube dela.

Em entrevista ao Estadão, Clevinho contou detalhes sobre o que tem vivido desde a morte de Paulinha Abelha e quais os planos para o futuro. Confira:

Vocês eram recém-casados, trilhavam uma vida juntos e tinham muitos planos para o futuro, incluindo uma gravidez. Como está sendo desistir desses planos?

Não tem um dia que seja mais fácil. O que eu estou vivendo não desejo para ninguém. Perdi dez quilos, tento todos os dias retomar a minha vida. Peço forças à Deus. Sei que preciso seguir com a minha carreira e aos poucos estou conseguindo enxergar o futuro, graças à todo o apoio que venho recebendo de amigos, fãs, familiares, que têm orado por mim e mandado muita energia positiva.

Recentemente a banda Calcinha Preta contou que seguirá cuidando do pai de Paulinha, Gilson Abelha, que tem um problema sério de saúde. Como ele está?

O empresário da banda está arcando com todos os gastos do meu sogro. Hoje moramos eu e ele. A banda está arcando com todas as despesas. Ele perdeu boa parte da massa encefálica, não fala, não tem muita noção do que aconteceu. Há três anos ele está de cama. Morávamos só eu, ele e ela (Paulinha). Agora a minha mãe e a minha tia se revezam para dormir aqui em casa. Felizmente temos uma enfermeira de home care que ajuda muito nos cuidados com o seu Abelha.

Sobre a morte de Paulinha, você chegou a falar que não queria mais mentiras envolvendo o que aconteceu e divulgou o laudo de um perito na última semana. Como estão as investigações?

Na verdade, quem contratou o perito foi a banda, junto ao empresário Diassis. Eu autorizei tudo porque, além de esposo, sou interessado em saber de toda a verdade. O perito analisou os prontuários e as formas que ela mandou manipular. A última vez que Paulinha tomou remédio para emagrecimento foi em novembro do ano passado. Ela não vinha usando mais nenhum medicamento desde então. Entre as toxinas que foram encontradas no corpo da minha mulher, nenhuma foi causada por um medicamento que ela tomou e isso foi comprovado pelo perito. Também falaram que a morte havia sido causada pelo tratamento de fertilização. Fizemos uma fertilização em agosto do ano passado. No início, pensamos que deu certo, mas infelizmente o embrião não se desenvolveu. Em agosto, Paulinha precisou passar por um procedimento para remover o saco gestacional. Não tem como relacionar a morte com o tratamento para fertilização.

Vocês tinham muitos planos juntos, quais você precisou abandonar e quais seguem em frente?

Já estava tudo planejado para uma nova tentativa de fertilização para depois do São João. Não queríamos correr riscos, então, depois dos shows era o momento ideal para tentar novamente. Ela estava com todos os exames em dia, o útero dela estava perfeito. Tinha tudo para dar certo. Agora estou retomando um projeto que começamos no ano passado. Eu trabalho como influenciador, modelo e, em novembro do ano passado, comecei as gravações do meu disco solo, cantando Piseiro. Na próxima semana pretendo retomar com o projeto. Na quarta-feira (30) voltei a trabalhar nisso. Meu coração apertou, pensei nela o tempo inteiro, mas sei que estará orgulhosa e feliz. É tudo para ela, dedicado a ela. A faixa principal se chama "Para Sempre Paulinha".