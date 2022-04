8 festivais de música no Tennessee para curtir em uma road trip pelos EUA

Redação

Palco de cidades como Memphis e Nashville, que fazem parte da famosa Rota do Blues nos EUA, o Tennessee promove diversos festivais de música ao longo do ano. As experiências são ótimas para quem deseja fazer uma road trip a fim de conhecer destinos inusitados e a cultura do sul do país.

Entre os festivais de música no Tennessee, os mais famosos são:

Bonnaroo Music & Arts Festival

Beale Street Music Festival

CMA Music Festival

Exit 56 Blues Fest

Smithville Fiddlers’ Jamboree

Bristol Rhythm & Roots Reunion

Americana Music Festival

Pilgrimage Music & Cultural Festival

Festivais de música no Tennessee

Quase todas as cidades do Tennessee, de Memphis a Mountain City, têm forte relação com a música, cujos ritmos locais migram facilmente do country ao rock, passando por blues, jazz, pop e até mesmo hip hop. Diversos destinos promovem shows com artistas famosos, sobretudo nos meses mais quentes do ano, enquanto outros apostam em festivais com músicos em ascensão.

Confira em detalhes o que vai rolar nos principais festivais de música do Tennessee em 2022:

Gryffin, J. Cole, The Chicks, Illenium, Stevie Nicks e Machine Gun Kelly estão entre os artistas que se reunirão, de 16 a 19 de junho, em uma fazenda de 700 acres situada em Manchester. O festival promove diversas atividades, como ioga e diversão sustentável. Quem for até lá ainda pode andar de roda-gigante e ir a um mercado da vila onde é vendido artesanato local.

O Beale Street Music Festival retorna de 29 de abril a 1º de maio de 2022 no The Fairgrounds em Liberty Park, no centro de Memphis. O evento de três dias, que faz parte do Memphis in May International Festival, é um dos principais festivais de música do Tennessee.

Com bandas ecléticas, a programação deste ano inclui Three 6 Mafia, Foo Fighters, Lil Wayne, Weezer, The Smashing Pumpkins, DaBaby e Su Foley.

O CMA Music Festival volta maior e melhor do que nunca para sua 49ª edição. De 9 a 12 de junho, diversas bandas se reunirão em Nashville para o maior evento musical da cidade. A programação será anunciada em breve.

Este festival de música do Tennessee celebra as contribuições musicais de três pioneiros do blues que moraram em Brownsville: “Sleepy” John Estes, Hammie Nixon e Yank Rachell. O evento, marcado em 28 e 29 de maio. promoverá ainda um concurso de comer churrasco e um show de carros.

Anunciado como o festival oficial do estado do Tennessee, o Smithville Fiddlers’ Jamboree ocorrerá em 1º e 2 de julho. Quem passar por Smithville nesses dias poderá ver músicos e artesãos locais, além de fazer compras de artesanato e provar o autêntico churrasco do sul dos EUA. O melhor de tudo é que os shows são gratuitos.

Conhecida como o berço da música country, Bristol promove neste festival, que neste ano será realizado de 9 a 11 de setembro, as raízes da música tradicional dos apalaches, Artistas como JJ Gray e Mofro, Rosanne Cash, Jerry Douglas Band, Briston Maroney e Jennifer Knapp já estão confirmados para os três dias de evento.

Milhares de artistas, fãs e profissionais da indústria se reunirão de 13 a 18 de setembro de 2022 em vários locais de Nashville para o Americana Music Festival. Entre eles estão Jewel, The Vespers, Patty Griffin, Glen Hansard, Buddy Miller e Parker Millsap.

O Pilgrimage Music & Cultural Festival rola na The Park at Harlinsdale Farm, em Franklin. Com barracas de comida e bebida local e artistas famosos, este costuma ser um dos principais festivais de música no Tennessee. Justin Timberlake, Chris Stapleton, Willie Nelson e Beck estão entre os nomes que já se apresentaram no evento. As datas deste ano e a programação completa serão divulgadas em breve.