Batman Despertar: áudiossérie chega ao mercado em 3 de maio

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/04/2022 | 11:55



Spotify, Warner Bros. e DC anunciam hoje (5) a data de lançamento global de sua nova audiossérie original. Com estreia marcada para 3 de maio, Batman Despertar será o primeiro projeto do acordo plurianual entre as marcas. A proposta da parceria é levar a vasta biblioteca de personagens para novos podcasts do serviço de streaming.

Batman Despertar estreia globalmente com oito adaptações da audiossérie original dos Estados Unidos desenvolvidas para Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México. Cada versão contará com talentos e equipes de produção locais. Os roteiros serão criados especificamente para refletir a cultura e a linguagem que permanecem fiéis à história principal.

No Brasil, a voz de Batman ficou a cargo de Rocco Pitanga. Os atores que vão interpretar o personagem nas outras versões são Winston Duke (Estados Unidos), Dali Benssalah (França), Murathan Muslu (Alemanha), Amit Sadh (Índia), Ario Bayu (Indonésia), Claudio Santamaria (Itália), Ryohei Otani (Japão) e Alfonso Herrera (México). A produção está em andamento em todos os mercados.

Batman Despertar é um suspense psicológico que levará os ouvintes a uma nova jornada nas profundezas da mente de Bruce Wayne, apresentando uma série de reviravoltas sombrias com alguns vilões clássicos da série.