Anitta se pronuncia sobre frase polêmica na capa de revista: Não teve aprovação

05/04/2022 | 11:10



É eita atrás de vixe! Anitta está sendo bombardeada por críticas após fazer uma afirmação polêmica para uma revista americana. A cantora foi capa de uma edição especial da Nylon Magazine que será distribuída durante o Coachella - que ocorrerá em abril e a poderosa já está confirmada para se apresentar. Na entrevista, ela citou que os brasileiros são diferentes dos americanos por um motivo específico:

Na américa as pessoas só querem parecer legais. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá.

A frase estampada no veículo incomodou os brasileiros, provocando fortes reações na web. Anitta acabou tomando conhecimento da manchete após ver a publicação de uma amiga no Instagram. Perplexa com a imagem, a cantora se pronunciou nos comentários da publicação:

Nossa...essa manchete...senhor. Te falar viu... complicado.

Eu tô perplexa com essa manchete REAL. Tô vendo essa capa agora pelo seu insta e tô desacreditada nessa manchete completamente fora de contexto de tudo.

Já no Twitter, ela continuou a expressar o descontentamento com a capa.

Após uma seguidora questionar o motivo de não ter se manifestado assim que a capa foi divulgada, a cantora rebateu:

Antes do que amor?? eu ACABEI de sair do avião e ver isso só pq minha amiga postou no insta dela. Nenhum de nós tava sabendo nem que ia sair revista nenhuma agora.. nem a foto nem nada... muito menos essa manchete de programa de quinta categoria.

A artista frisou que a capa não passou por um processo de aprovação feito por sua equipe:

Não teve aprovação. Não nos enviaram nada.

Boas notícias!

O dia de Anitta não foi marcado apenas por más notícias, a cantora realizou mais um feito histórico ao atingir o segundo lugar da Billboard Global 200 com o hit Envolver. Já na lista global da revista que exclui as execuções nos Estados Unidos, a poderosa está na primeira posição. Em ambas as listas, esta é a primeira vez que um artista brasileiro atinge tal posição.