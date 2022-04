Tatyana Ali, Ashley Banks em Um Maluco no Pedaço, comenta tapa de Will Smith em Chris Rock: Não merecia ser agredido

05/04/2022 | 11:11



Tatyana Ali, a famosa Ashley Banks de Um Maluco no Pedaço, deu sua opinião sobre o polêmico tapa de Will Smith em Chris Rock na cerimônia do Oscar 2022. Através das redes sociais, a atriz ponderou os dois lados e expos sua posição sobre a personalidade do colega de elenco.

Eu amo muito Will Smith. Chris Rock não merecia ser agredido. Ponto final. Meu coração dói pelo o que aconteceu. Eu não sei o que causou esse caos e confusão, mas eu sei que Wil tem um grande coração. Eu já vi ele muitas vezes dando o seu melhor para fazer o que é certo. Eu acredito nele.

Na legenda, ela explicou porque demorou tanto tempo para se pronunciar:

Levou um tempo até que eu colocasse meus pensamento em ordem. Certo é certo, errado é errado, e amor é amor.