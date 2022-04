Letícia Colin posa com o filho na natação e semelhança surpreende: Xerox

05/04/2022 | 11:11



Letícia Colin fez o termômetro da fofura subir! A atriz usou as redes sociais para compartilhar um clique com o filho, Uri Colin, na natação e surpreendeu com a semelhança entre os dois.

Eu e meu pirilampo do amor na natação. Ah, sim. Tem um morro ali atrás com uma estátua interessante, disse na legenda, se referindo ao Cristo Redentor.

Na mesma hora, os internautas dispararam:

Caraca ele é muito a sua xerox.

O pequeno Uri é fruto de seu relacionamento com Michel Melamed. Vez ou outra, a artista também gosta de mostrar a maternidade real! No passado, ela revelou qual é o brinquedo preferido do herdeiro:

Quais são os brinquedos divertidos que vocês inventaram por aí com os pequenos, mamães? A minha resposta eu dou pra vocês nesse vídeo. Aqui em casa a gente se diverte com tudo, né? E eu acho o mais legal é brincar com coisas que naturalmente não são brinquedos, simples e baratas.

Logo em seguida, o pequeno aparece se divertindo com vassouras no quintal de casa, o que encantou a todos.