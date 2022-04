Suposto filho de Louro José aparece no Mais Você e Ana Maria Braga cai no choro

05/04/2022 | 11:10



Nesta terça-feira, dia 05, Ana Maria Braga foi surpreendida com a presença de um novo Louro José na Rede Globo. Logo no começo do Mais Você, Fabricio Battaglini estava mostrando a nova área da atração, quando encontrou um papagaio na porta da emissora. No local, o animal pedia para se encontrar com a apresentadora, por quem ele chamava de avó.

O boneco explicou que viajou do Rio de Janeiro até São Paulo para encontrar Ana, e gostaria de entrar nos estúdios do Mais Você. Surpresa, a apresentadora ficou sem entender e chorou ao vivo. Segundo ela, a presença do papagaio traz lembranças de seu parceiro.

Sem deixar claro se sabia ou não da surpresa, Ana pediu para Fabricio entender o que estava acontecendo e qualquer coisa se encontraria com o suposto neto na quarta-feira, dia 06.