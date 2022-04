Velocidade do som em Marte é mais lenta do que a emitida na Terra

Bianca Bellucci

Com base em sons captados por dois microfones da sonda Perseverance, da NASA, cientistas puderam analisar e concluir que a velocidade do som em Marte é mais lenta do que a propagada na Terra. A descoberta foi publicada na revista científica Nature, na última sexta-feira (1º de abril).

Os pesquisadores notaram que, em Marte, sons de baixa frequência viajam a cerca de 240 metros por segundo, enquanto os de alta frequência se movem a 250 metros por segundo. Na Terra, por sua vez, a velocidade é, em média, 343 metros por segundo. Essa diferença ocorre porque a atmosfera do Planeta Vermelho é fina e fria, consequência da alta concentração de dióxido de carbono.

Outra descoberta é que, por causa da atmosfera rarefeita, os sons se propagam por uma curta distância. Enquanto na Terra o áudio pode se estender por até 65 metros, em Marte, chega a apenas 8 metros – e os mais agudos são perdidos a essa distância.

Apesar das curiosidades sobre a velocidade do som em Marte, os especialistas concluíram que, na maior parte do tempo, reina um grande silêncio no planeta. A calmaria pode ser resultado da baixa pressão atmosférica.

De forma geral, os cientistas avaliaram barulhos emitidos pelo vento e pelo próprio Perseverance. Os sons foram captados por um microfone localizado na câmera SuperCam e outro no chassi do rover. A expectativa é continuar com as pesquisas, uma vez que o outono chegará nos próximos meses e Marte pode ficar mais agitado.

