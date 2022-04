Sesc São Caetano retorna com sextas musicais celebrando o chorinho

Da Redação



05/04/2022 | 09:46



A música nos faz relembrar e reviver momentos marcantes da vida, nos trazendo sensações únicas vividas, e ao longo das próximas sextas o Sesc São Caetano proporciona ao público esse sentimento com o projeto Choro Dentro de Casa, onde a cada apresentação, projetos musicais contam histórias, apresentam novas composições, interpretam e realizam um tributo a personalidades do chorinho.

O mês de abril será para celebrar o estilo musical que surgiu em meados do século XIX no Rio de Janeiro - e que permanece até hoje em rodas que se espalham por todo o Brasil. Ritmo composto por instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro e flauta já foi representado por grandes artistas como Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Chiquinha Gonzaga.

As apresentações terão início dia 8, com o grupo “Choronas”. Com o show "Cronologia do choro pela cronologia das Choronas", em comemoração aos 25 anos de carreira do primeiro grupo de choro feminino do Brasil, pretende, o grupo apresenta doze músicas dos quatro CDs além de falar sobre compositores, seus primeiros intérpretes e curiosidades da época.

A nova geração do choro está presente no dia 22 com o show de “O Choro é Delas - Água de Vintém convida Camila Silva e Wanessa Dourado”. O conjunto piracicabano convida duas instrumentistas de destaque da nova geração do choro paulistano e os tradicionais solos de bandolim abrem espaço para o cavaquinho e o violino. Da pioneira Chiquinha Gonzaga à Xeina Barros, o show exalta a importância fundamental das mulheres na história do gênero.

No dia 29, é “Izaias e Seus Chorões com o Choro em Memória”. Um dos grupos mais tradicionais do choro paulista resgata a história e a evolução do gênero, tocando seus maiores intérpretes dentre eles: Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Waldir Azevedo Paulinho da Viola, Zequinha de Abreu e Ademilde Fonseca. O grupo compartilha com o público, memorias e acontecimentos vividos pelo conjunto e seus predecessores.

Quem finaliza as sextas “Choro dentro de Casa” do Sesc São Caetano no dia 6 de maio é o músico, compositor, arranjador e produtor, Gian Correa, considerado pela crítica como um dos maiores representantes do violão de 7 cordas na atualidade. E convida Henrique Araújo que representa atualmente importante referência no bandolim e cavaquinho no cenário musical do Brasil e, nesta apresentação, será convidado por Gian para um bate-bola musical. Neste encontro o duo tocará composições de chorões paulistas e clássicos do choro.

Para todas as apresentações são necessárias a aquisição de ingressos nas bilheterias do Sesc.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias: 8, 22, 29 de Abril e 06 de Maio

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Livre

Retirada de ingressos na Rede Sesc

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h sábados e feriados, das 9h às 17h30.