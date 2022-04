Idris Elba revela músicas escolhidas por príncipe Harry e Meghan Markle para festa de casamento privada; confira!

05/04/2022 | 09:10



O casamento de príncipe Harry e Meghan Markle foi um grande evento internacional. Em todo cantinho do mundo, foi possível acompanhar em tempo real a chegada dos convidados, a entrada da noiva, a cerimônia. Mas, teve um momento específico que os noivos quiseram guardar só para eles - a festa de casamento.

Entre as poucas informações que se tem daquela noite, uma delas é que Idris Elba foi o DJ. Na tentativa de ter uma noção do clima da festa, Tiffany Calver, da BBC's 1Xtra Rap Show, questionou o artista sobre quais músicas tocaram, e quais foram os pedidos especiais dos noivos.

Idris respondeu que os convidados amaram quando ele tocou I Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston. Meghan também pediu para que ele colocasse Still D.R.E, de Dr. Dre e Snoop Doog.

Apesar de tudo, Elba revelou que a performance no casamento foi a mais estressante de sua vida.

- Isso não foi como o casamento do meu primo. Isso foi como, você sabe, isso não foi no salão comunitário, a festa. Isso foi, como algo muito grande e importante.