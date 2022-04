A estranha caminhada do vereador Minhoca

Da Redação



05/04/2022 | 09:01



Um dia após assinar ficha de filiação no MDB, o vereador de Santo André Professor Jobert Minhoca anunciou que aderiu ao Podemos, o que deixou parte de simpatizantes confusa. Na sexta-feira, o parlamentar informou que havia deixado o PSDB e postou uma foto segurando o documento em que aparecia filiado ao MDB. A chegada de Minhoca ao partido havia sido avalizada pelo presidente nacional da legenda, o deputado federal Baleia Rossi (MDB). A surpresa, entretanto, veio ontem, quando o vereador anunciou, pelas redes sociais, que ficou apenas um dia filiado na sigla e que tinha escolhido entrar no Podemos. Minhoca almeja buscar assento na Assembleia, mas primeiramente precisa escolher em qual partido quer ficar.

Bastidores

Liderança feminina

A ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André Ana Carolina Serra, que será candidata a deputada estadual, chegou ao Cidadania, partido ao qual se filiou na última sexta-feira, com moral em alta. Além do fato de contar com a presença, durante o ato de filiação, do presidente estadual, Arnaldo Jardim, e do líder do partido na Câmara Federal, Alex Manente, Ana Carolina deve assumir nos próximos dias a presidência municipal do Cidadania, cargo ocupado pelo vereador Fábio Lopes. Tudo isso em processo de total harmonia política.</CS>

Ferida exposta no PT de Santo André

Dias após pedir para retornar ao PT de Santo André, o ex-deputado federal e ex-prefeiturável pelo partido Vanderlei Siraque vai enfrentar resistência por parte de algumas figuras da sigla. O ex-deputado federal Luiz Carlos da Silva Professor Luizinho (PT) solicitou a impugnação da filiação de Siraque no PT da cidade. Luizinho não gostou da maneira como Siraque deixou o PT, em 2017, quando fez diversas críticas à legenda, Siraque se filiou ao PCdoB, mas não obteve nenhum sucesso político. As desavenças das duas figuras remontam a 2007, quando o partido precisou elaborar prévias para escolher o candidato a prefeito na eleição de 2008. Vencedor da disputa, Siraque foi derrotado no segundo turno pelo ex-prefeito Aidan Ravin. Mas, ao que tudo indica, a ferida no PT de Santo André segue exposta.