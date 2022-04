Projeto prevê ajuda a vítima de violência doméstica em Mauá

Heitor Agrício

Especial para o Diário



05/04/2022 | 08:53



Projeto de lei do vereador Sargento Simões (Avante) estabelece que a Prefeitura de Mauá implemente o programa auxílio social para mulheres em situação de violência doméstica no município. A matéria está prevista para constar na pauta da sessão de hoje à tarde na Câmara.

A proposta prevê que mulheres vítimas de violência tenham direito a auxílio mensal de R$ 1.000 por até seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período – uma vez. O programa também assegura acompanhamento psicológico e a possibilidade de inclusão nos cursos oferecidos pela administração, de modo que a beneficiária tenha condições de ingresso ou reingresso no mercado de trabalho.

Entre os meses de janeiro e setembro de 2021, Mauá foi responsável por 17% das denúncias de violência doméstica no Grande ABC, com 123 das 720 queixas da região, ficando atrás apenas de São Bernardo (252) e de Santo André (170).

Para ter acesso ao auxílio, em caso de aprovação da lei, a mulher deverá ter registrado qualquer situação de violência doméstica e familiar diante de autoridade policial; ter renda abaixo de três salários mínimos ou com renda média per capita familiar igual ou inferior a R$ 700 e residir com o agressor.

Segundo Sargento Simões, o projeto tem por objetivo dar suporte para que a vítima possa se reorganizar caso decida abandonar o companheiro. “A ideia é dar o mínimo de segurança às mulheres que sofrem todo tipo de violência, geralmente praticadas por aqueles que mais deveriam protegê-las (maridos). Muitas vezes a vítima até quer sair de casa, mas não tem condição financeira para isso.”

Sobre possíveis questionamentos ao projeto, sobretudo com relação a recursos para bancar a iniciativa, o parlamentar dispara críticas à gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT): “O dinheiro vai sair do poder público. É só fazer remanejamento, tirando dos cargos ocupados por fantasmas e da corrupção que temos na Prefeitura da nossa cidade”.

O vereador Ricardinho da Enfermagem (PSB) garante ser favorável à iniciativa do colega de Câmara. “Sou eterno defensor das causas femininas, tenho projetos de lei e milito, então tudo que for para o bem da mulher e de interesse público, independentemente do vereador, vai contar com meu voto.”

O parlamentar também diz não ver dificuldade para a aprovação da matéria. “A gente tem trabalhado esse tópico (violência contra a mulher) com muita seriedade. Seguindo o que os colegas vêm votando, tudo que é em relação a causas públicas não vejo dificuldade para ser aprovado.”

INCONSTITUCIONAL

O vereador Júnior Getúlio (PT), líder do governo Marcelo Oliveira (PT) na Câmara, destaca que o projeto apresentado pelo oposicionista Sargento Simões é inconstitucional, porque prevê conceder benefício que cria gastos à Prefeitura, e quando envolve questões financeiras, é atribuição exclusiva do Executivo.

“O Sargento é presidente da Comissão de Justiça, e como tal, ele tem que lembrar que tudo que onera a Prefeitura é inconstitucional, e ele como presidente da comissão, a priori, tem que saber que isso é o básico dos projetos de lei. E ele sabe, mas apresenta para fazer a política dele, porque é pré-candidato a deputado federal. Se fosse uma coisa legal, eu mesmo defenderia um projeto para criar esse benefício, mas isso tem de partir do Executivo”, comentou o petista.