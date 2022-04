Sugestões de hotéis para viajar na Páscoa

Redação

O feriado prolongado da Semana Santa, na segunda quinzena de abril, é uma boa oportunidade para passear pelo Brasil. O Rota de Férias preparou uma lista especial com sugestões de hotéis para quem quer viajar na Páscoa. Confira!

Hotéis para viajar na Páscoa

Casa da Montanha – Gramado (RS)

O hotel promove a “A Fantástica Casa de Páscoa”, que começa com a aparição do Casal Primavera durante o café da manhã. Com figurinos encantadores e acessórios alusivos à Páscoa, a dupla faz um pocket show temático, trazendo mensagens positivas e de esperança.

Além dos cardápios especiais para celebrar o feriado, o complexo oferece um roteiro de brincadeiras e atividades temáticas para os hóspedes mirins. São passatempos educativos e muito criativos, acompanhados pela equipe de recreação. E no domingo de Páscoa é possível se divertir com a caça aos ovos.

Hotel Vila Inglesa – Campos do Jordão (SP)

Crianças e adultos poderão curtir oficina de artes e teatro temático, além de participar da popular caça aos ovos de chocolate.

Enquanto os pequenos são acompanhados por recreadores em atividades diurnas e noturnas, como gincanas, esqui nas encostas do gramado, artesanato, colheita na horta e piqueniques, os pais podem desfrutar de um momento a dois na sala de massagem ou tomando chá nos jardins com vista para as montanhas, além de fazer caminhadas, exercícios na academia ou simplesmente descansar no redário.

Vila Santa Bárbara – São Francisco Xavier (SP)

Situada no alto da Serra da Mantiqueira, no pequeno distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, a pousada oferece um ambiente ideal para quem deseja aproveitar os dias de calor, com piscina natural e serviço de massagem relaxante na cabana do rio.

O feriado de Páscoa é uma boa oportunidade para descansar, curtir a paisagem local e explorar atrações como trilhas e cachoeiras.

WK Design Hotel – Florianópolis (SC)

Situado?em?Florianópolis, o hotel preparou uma programação especial, que rola entre 14 e 17 de abril, para quem pretende viajar na Páscoa.

Os pacotes têm atrações como música ao vivo, trio de jazz, almoço de Páscoa, degustação de chocolates harmonizados com chás especiais, incluindo mesa com doces e espumantes, além de mimos especiais.

Hotel Fazenda Mazzaropi – Taubaté (SP)

As atrações especiais do feriado começam na quinta-feira (14/4) e se estendem até o domingo (17/4) sob o comando da experiente equipe de recreação, que promete fazer com que as famílias vivam a história do coelhinho da Páscoa. No domingo de manhã, antes do almoço especial, haverá a tradicional busca pelos ovos de chocolate e depois um passeio de trenzinho.

Além disso, como acontece ao longo do ano todo, diariamente será possível participar de atividades como alimentação dos animais da fazenda (coelhos, vacas, porcos, galinhas, gansos e cabras, muitos dos quais andam livremente pela propriedade), animadas gincanas e caças ao tesouro, esconde-esconde, pega-pega, oficinas de arte, apresentações de teatro, contações de histórias e até competições esportivas.

Pousada Mangabeiras – Ilha de Boipeba (BA)

Com cenários inesquecíveis, a Ilha de Boipeba permite mergulhar em águas cristalinas e aproveitar o sol em praias sossegadas.

Quem quer passar o feriado em um refúgio tranquilo pode aproveitar a estrutura da Pousada Mangabeiras, com 11 bangalôs exclusivos que garantem um oportuno distanciamento e privacidade natural entre os visitantes.

Solar da Ponte – Tiradentes (MG)

A cidade de Tiradentes (MG), integrante do circuito de cidades históricas mineiras, é também um dos principais destinos para uma viagem no feriado prolongado da Semana Santa. As tradicionais celebrações no destino turístico acontecem há mais de 300 anos, com extensa programação religiosa e cultural, com procissões, encenações e outros eventos.

A dica é se hospedar no Solar da Ponte, que fica no Centro Histórico e funciona como um bom ponto de partida para curtir as programações locais. De quebra, o local oferece muito conforto e boa gastronomia mineira.

Brotas Eco Hotel Fazenda – Brotas (SP)

O hotel preparou uma programação especial para toda a família curtir o feriadão de Páscoa com muita diversão e contato com a natureza. O domingo de Páscoa, por exemplo, será marcado por um almoço com decoração temática, muitas delícias típicas da data e caça aos ovos de chocolate com coelhinhos de verdade.

Este ano, o Brotas Eco Hotel Fazenda ainda está oferecendo a cortesia (válida para compra mínima de duas diárias e dois adultos pagantes) de duas atividades de ecoturismo: Rafting ou Floating. Para quem prefere algo mais tranquilo, dá para escolher dois ingressos para a Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo), um dos maiores centros astronômicos da América Latina.

Malai Manso Resort – Chapada dos Guimarães (MT)

As crianças que visitarem o resort durante o feriado podem curtir a chegada da família coelho, que fará a entrega dos ovos de Páscoa, a caça ao ovo gigante na área de lazer, as brincadeiras com Alice e o coelho do colete vermelho, as oficinas e a fábrica de chocolates.

Adultos e adolescentes também contam com muitas opções de lazer. Além das imensas piscinas, o local tem tirolesa, paredão de escalada, arvorismo, arco e flecha, trilha de aventura, boate e fitness center, além de atividades que podem ser contratadas, como o stand up paddle.

Hotel Alpestre – Gramado (RS)

Quem pretende viajar na Páscoa para a charmosa Gramado pode aproveitar a programação temática da cidade e do hotel, que vai oferecer atividades divertidas para viajantes de todas as idades.

Enquanto os adultos curtem o fitness center ou tomam um vinho com petiscos no bar, a criançada pode participar de atrações como caça ao ninho, caça ao coelho maluco, confecção de cestas e pinturas de ovos.

Mavsa Resort – Cesário Lange (SP)

De quinta-feira (14/4) a domingo (17/4), o resort conta com atividades infantis e juvenis, que incluem oficinas de chocolate, caça ao Coelho Bailarino, parques infláveis, além de todo o complexo aquático, minizoológico, quadra de tênis, de futebol e vôlei de areia.

Para os adultos, o fim de semana conta com a Balada Voltando a Ser Criança e o Show Mavsa, uma festa com muita música e dança. Há também o almoço especial de Páscoa e o Mavsa Sunset.

Outra atração que garante a diversão dos adultos é a Celebration, uma festa comandada pela banda Sexta Dimensão. Já os fãs de esportes podem participar da Mavsa Runner, uma corrida e caminhada que acontece nas dependências do resort em um percurso de aproximadamente 5 quilômetros.

Lake Vilas Charm Hotel & Spa – Amparo (SP)

Ideal para quem quer viajar na Páscoa em busca de tranquilidade e romantismo, o hotel fica instalado no “maior jardim privado do Brasil”, abrigando em meio à natureza exuberante.

Os visitantes podem curtir cachoeiras límpidas, trilhas, nascentes de água mineral e 12 lagos naturais, onde é possível praticar o stand-up padle. Há também minipraias com areia natural do litoral.

—