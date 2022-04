Redmi Note 11 Pro+ 5G é lançado com desconto, cupom e código promocional; saiba mais

Da Redação

Do 33Giga



05/04/2022 | 08:55



Acontece durante o Xiaomi Fan Festival – evento que rola até dia 9 de abril no AliExpress – o lançamento global do smartphone Redmi Note 11 Pro+ 5G. A novidade chega ao mercado para complementar a família, ao lado do Redmi Note 10 Pro+, trazendo especificações caprichadas de câmera e carregamento rápido.

Grande promoção! Durante o evento, a Xiaomi preparou uma série de promoções especiais para os consumidores brasileiros que comprarem o Redmi Note 11 Pro+ 5G. Além de um desconto de 18% por tempo limitado, a fabricante liberou um cupom (30USD) e um código promocional (MILOVER65) que reduzem o valor do lançamento para a partir de R$ 1.551. Além disso, os primeiros 500 pedidos vão ganhar brindes especiais. Entre eles, fones de ouvido e smartwatches da marca. Saiba mais no link s.zbanx.com/r/3L8UxKpsfkM8.

Descubra o produto

Equipado com tela Amoled de 6.67″ com gama de cores DCI-P3, o Redmi Note 11 Pro+ 5G (K16U) promete entregar qualidade de imagem superior, com detalhes e tonalidades vivas. O display também entrega experiência suave com alta taxa de atualização de 120Hz e taxa de amostragem de toque de 360Hz. O pacote fica completo com os alto-falantes duplos Sound By JBL e Dolby Atmos.

A parte fotográfica fica por conta de um sistema com câmera principal de 108MP, ultra-wide de 8MP e macro de 2MP, para capturar belas fotos e vídeos em 4K. Na parte frontal, uma lente de 16MP entrega experiência de qualidade para selfies.

Para dar conta de tudo, o Redmi Note 11 Pro+ 5G é equipado com processador MediaTek Dimensity 920. Além de ser habilitado para as redes 5G, funciona em um processo de 6nm com eficiência energética. Enquanto a tecnologia LiquidCool torna a experiência de jogos no modelo a melhor da série Redmi Note até agora. O modelo está disponível em três combinações de memória RAM e armazenamento interno, sendo elas 6+128GB, 8+128GB e 8+256GB.

Por fim, o Redmi Note 11 Pro+ é o primeiro smartphone da família equipado com o carregador HyperCharge de 120W, capaz de carregar 100% da bateria de 4.500mAh em 15 minutos – performance muito mais elevada do que outros fabricantes que oferecem baterias de 5.000mAh. O dispositivo adota, ainda, mais de 40 recursos de carregamento e segurança, como a certificação TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.