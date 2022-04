Testamos: Buddy.ai usa exercícios de memorização para ensinar inglês a crianças

Bianca Bellucci

Do 33Giga



05/04/2022 | 08:55



Buddy.ai é um aplicativo que visa ajudar crianças de 4 a 10 anos a praticarem a conversação em inglês. Com a ajuda de um simpático robô, os pequenos podem conhecer ou aprimorar suas noções na língua por meio de brincadeiras e diálogos, interagindo com a inteligência artificial como se fosse um tutor humano. Está disponível para Android e iOS.

Configuração do aplicativo

Apesar de ser voltado para crianças, o Buddy.ai deve ser configurado pelos pais ou responsáveis. Isso porque o adulto precisará assinar o aplicativo, que é pago. São dois planos disponíveis: R$ 61,90 ao mês ou R$ 259,90 ao ano. É possível aproveitar sete dias grátis para ver se o pequeno se adapta à metodologia antes de se comprometer com os gastos.

Vale destacar que, mesmo salgado, o custo do aplicativo é mais camarada do que o praticado em aulas particulares e escolas de inglês. Nesse contexto, mensalidades podem girar em torno de R$ 320 e R$ 260, respectivamente. Os dados são do site Intercâmbio & Viagem.

Após o pagamento ser autorizado, o adulto ainda precisará indicar a idade da criança, o nível de conhecimento da língua e o cronograma de estudos. Para esse último, o Buddy.ai recomenda de 15 a 30 minutos por dia, três vezes na semana. Os responsáveis podem determinar os melhores períodos e o aparelho receberá uma notificação na hora agendada.

Ao fim da semana de estudos, o adulto recebe um relatório via e-mail, que aponta o desempenho da criança ao longo das atividades.

Buddy.ai na prática

Assim que a parte burocrática for acertada, os pequenos já podem interagir com o Buddy.ai. Na prática, é possível navegar por 14 temas, como animais, esportes e corpo humano. Independentemente da escolha, o aplicativo foca exercícios de memorização, no qual a criança deve ouvir as palavras ditas pelo robô e repeti-las. A pronúncia é corrigida sempre que necessário.

Como ponto negativo, é importante destacar que o repertório de atividades é repetitivo. Isso pode tornar o aplicativo um pouco maçante para a Geração Alpha (nascidos a partir de 2010), que é altamente conectada, ativa e imediatista. A demora para iniciar o Buddy.ai e para levar a criança de um exercício para outro também podem incomodar.