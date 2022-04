Campeão Palmeiras domina a seleção do Paulistão, com cinco jogadores

04/04/2022 | 22:35



Campeão paulista pela 24ª com uma goleada de 4 a 0 sobre o São Paulo que representou um reviravolta histórica, o Palmeiras dominou a seleção do torneio, com cinco jogadores e o craque da competição, Dudu. "Divido esse prêmio com todos do clube", discursou brevemente o melhor jogador do Estadual.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os integrantes da equipe ideal da competição na noite desta segunda-feira, em evento na zona oeste da capital. O time de Abel Ferreira colocou Weverton, Gómez, Danilo, Raphael Veiga e Dudu na seleção do Paulistão. Considerando todas as posições, só não teve representante nas laterais.

Veiga afirmou na premiação que até seus amigos lhe perguntam sobre por que ainda não recebeu uma chance na seleção brasileira. "Às vezes não sei o que responder. Mas tenho que continuar trabalhando que as coisas vão acontecer naturalmente", comentou. "Sou muito feliz no Palmeiras. Quero continuar ganhando títulos", emendou o meia, que já ergueu sete troféus com a camisa alviverde.

O São Paulo, vice-campeão, teve três representantes na formação ideal: o lateral-direito Rafinha, o centroavante argentino Calleri e o técnico Rogério Ceni. O volante Pablo Maia foi eleito a revelação do Paulistão. Calleri foi escolhido o craque da galera e seu gol de bicicleta contra o Água Santa, o mais bonito.

O Bragantino, que caiu para o campeão Palmeiras nas semifinais, também teve três representantes: o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Artur. O Corinthians pôs apenas Renato Augusto entre eleitos, e o Santos, eliminado na primeira fase, ficou sem atletas na seleção.

A eleição dos atletas se deu com votos dos técnicos e capitães dos 16 times participantes do certame e foi escalada no 4-3-3.

O presidente da FPF fez um discurso breve na abertura do evento. No palco, o dirigente disse estar emocionado com a presença dos convidados na premiação, que voltou a ser realizada presencialmente após três anos e contou com show da cantora Ludmilla.

"Podemos dizer sem medo que o Paulistão que completa 120 anos é um divisor de água para o futebol nacional", afirmou Reinaldo Carneiro Bastos. "É normal sentir medo do novo, mas não podemos ficar estagnados. Temos que ousar e arriscar", acrescentou.

Veja a seleção do Campeonato Paulista 2022:

Weverton; Rafinha, Gómez, Leo Ortiz e Luan Cândido; Danilo, Renato Augusto e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.