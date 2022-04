Região emplaca três atletas na Seleção Brasileira fixa de skate

Dérek Bittencourt



05/04/2022 | 00:01



Berço do skate brasileiro, de onde saíram grandes nomes como Sandro Dias, Karen Jonz, Vanderlei Arame, Dan César, Italo Penarrubia e tantos outros, o Grande ABC comprovou sua tradição na modalidade e teve três atletas convocados para a Seleção Brasileira fixa, que trabalhará junta e representará o País em 2022, casos dos andreenses Giovanni Vianna, 19 anos (categoria street), e Raica Ventura, 15, e da ribeirão-pirense Victoria Bassi, 14 (ambas na categoria park).

“É o início de um novo ciclo preparatório. Tivemos uma grande estreia em Tóquio e sabemos que vamos precisar trabalhar ainda mais pensando em Paris 2024. Temos a certeza de que esse grupo representa muito bem o skate brasileiro”, diz Tatiana Lobo, gerente de Seleções da CBSk (Confederação Brasileira de Skate).

“Esse é um passo fundamental para que a Seleção Brasileira esteja cada vez mais bem preparada para enfrentar os maiores desafios do esporte e do mundo dos negócios que envolvem a carreira de um atleta de alto rendimento. Queremos estar cada vez mais próximos de cada skatista nesse processo de estruturação institucional que vive o skate. E ao mesmo tempo, acreditamos que eles são referências muito importantes na divulgação do skate brasileiro como um todo”, afirma Eduardo Musa, presidente da CBSk.

A Seleção feminina de park terá ainda Dora Varella, Erica Leguizamon, Isadora Pacheco e Yndiara Asp. Já a equipe de street terá Gabriela Mazetto, Isabelly Ávila, Kemily Suiara, Marina Gabriela, Pâmela Rosa, Rayssa Leal (a Fadinha, 13 anos) e Virginia Fortes Aguas. Entre os homens, na seleção de street estão Eduardo Neves, Felipe Gustavo, Gabryel Aguilar, João Lucas Alves e Lucas Rabelo, enquanto a park tem Augusto Aki, Luigi Cini, Luiz Francisco, Murilo Peres, Pedro Barros e Pedro Quintas.

A Seleção Brasileira tem à disposição ainda outra cria da região: Edgard Vovô, que surgiu na pista em frente ao Paço de São Bernardo. Ele será o consultor técnico da equipe de skate park.