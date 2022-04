Alagamentos frequentes na Estrada de Sapopemba tiram sono de usuários em Ribeirão

Carolina Helena

Diário do Grande ABC



05/04/2022



Chuva, mesmo que fraca, já é suficiente para tornar intransitável trecho da Estrada de Sapobempa, no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. A situação ocorre há tempo e moradores e usuários da via reclamam que nada é feito para sanar o problema.

Ronaldo Tiné, morador do Jardim Santa Luzia, reclama da situação. “É um problema recorrente, de anos, e ninguém faz nada. Aquele espaço precisa colocar manilha, precisa ser aprofundado, precisa colocar tubulação maior para a água correr, ir embora. Nada é feito. A população já está cansada, a água sobe cada vez mais. Toda chuva é isso, toda vez que chove alaga ali, todas as vezes”, esbravejou.



A falta de escoamento faz com que a água acumule e alague não só a Estrada de Sapopemba como as ruas paralelas, como a Rua Rochedo. Para Thamyres Nascimento, 34, o problema atrapalha diariamente. “Passo por lá todos os dias e é sempre assim, temos esse problema há anos e nunca tivemos posicionamento quanto a isso, é sempre a mesma situação”, comenta.



Em nota a Prefeitura de Ribeirão Pires afirmou que as medidas para solucionar os problemas estão sendo tomadas. “A Zema (Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana) informa que está realizando análise técnica a fim de programar reparos na tubulação de águas pluviais da Rua Rochedo. Referente à Estrada de Sapopemba, esclarecemos que trata-se de via sob jurisdição do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) do governo do Estado, sendo o órgão competente para responder essa demanda.”



De acordo com o DER, os problemas no trecho serão solucionados em breve. “De fato, no km 7 da SPA052/031, conhecida como Ramal de Sapopemba, quando da ocorrência de chuvas muito intensas, alagamentos vem ocorrendo em função de um problema numa linha de drenagem, problema esse que deverá ser solucionado em breve em função da contratação de serviços de conserva especial. Acrescentamos ainda que, nesse ponto, forma-se lâmina d’água, as vezes, impedindo o tráfego, porém, rapidamente escoa, permitindo que o fluxo de veículos retorne ao normal. Quando constatamos esse tipo de problema, imediatamente providenciamos a sinalização do local e fazemos o monitoramento e orientação aos usuários com a unidade básica de atendimento de São Bernardo.”