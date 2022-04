Santo André procura reter talentos de medicina

Da Redação



05/04/2022 | 00:11



A Secretaria de Saúde de Santo André trabalha para reter os médicos que se formam na cidade. Atualmente, boa parte deles migra para outras localidades. Para mudar a realidade, o Paço passou a priorizar os alunos da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), cujo campus se localiza no município, na hora de ocupar as vagas de estágio e residência disponibilizadas em suas unidades de atendimento.



“É no momento em que o estudante de medicina inicia sua vida profissional, fazendo estágio ou residência, que ele decide qual o lugar em que vai atuar depois de formado. Por isso é importante estabelecer este vínculo entre faculdade e município”, explica o secretário adjunto de Saúde, Victor Chiavegato.



O acordo entre Prefeitura e FMABC prevê que a faculdade preencha com seus alunos os postos de estágio e residência em hospitais, rede de urgência e rede de atenção básica de Santo André. Só depois que a instituição de ensino superior acomodar todos os seus estudantes é que as vagas remanescentes são oferecidas a outras escolas de medicina parceiras, como Uninove e USCS (Universidade Municipal de São Caetano).



“Essa política faz com que quase 80% do total de vagas disponibilizadas em nossa rede sejam ocupadas por alunos da Faculdade de Medicina do ABC”, atesta Chiavegato. Para o secretário adjunto, a estratégia fará com que os futuros médicos desenvolvam empatia com a cidade, levando-os a considerar a hipótese de permanecer no município ao término dos estudos. “E quanto mais médicos, melhor o atendimento à população”, relaciona



Santo André oferece 3.082 vagas para estudantes de medicina, entre estágio (a partir do segundo ano do curso) e residência. No momento, 2.242 delas são de alunos da FMABC – ou 72,74% do total.



São 378 vagas ocupadas na rede de urgência, 448 na de atenção básica, 12 na de saúde mental, 448 no Hospital da Mulher e 956 no CHM (Centro Hospitalar Municipal). “A prioridade dada à Faculdade de Medicina do ABC tem explicação. Santo André é um dos municípios mantenedores da FUABC (Fundação do ABC), que, por sua vez, é mantenedora da faculdade”, explica Victor Chiavegato.