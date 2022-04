Ingressos para jantar show do aniversário de Sto.André serão vendidos até quinta

Da Redação



O Espaço Win, no Campestre, em Santo André, deve receber grande público para o jantar show programado para quinta-feira em homenagem ao aniversário de 469 anos da cidade. Quase todos os ingressos já foram vendidos e os bilhetes remanescentes, no valor unitário de R$ 350, ficarão disponíveis até as duas horas e meia antes do início do espetáculo, marcado para começar às 19h30.



Organizada pelo restaurante Baby Beef, a celebração vai contar com grande show musical do tenor Thiago Arancam e convidados, gastronomia especialmente escolhida para a data, além de homenagens às pessoas que se destacaram no município nas áreas de educação, cultura, esporte e saúde. Toda a renda dos convites será revertida para o FSS (Fundo Social de Solidariedade) da cidade e para a Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André) e será usado para compra de alimentos, que serão distribuídos para famílias carentes do município.



Além do convite individual, o evento vende cotas de patrocínio para empresas, que, além de apoiarem a iniciativa, também garantem uma mesa no jantar show. Os valores partem de R$ 2.000. No total, o evento já conta com 19 patrocinadores oficiais, além de 38 apoiadores, sendo que as últimas parcerias – veja arte ao lado – foram fechadas recentemente.



A grande atração da noite será o tenor Thiago Arancam. Considerado um dos melhores do planeta, ele se apresentou nos principais teatros do mundo, em mais de 40 países. Destaque para o Alla Scala (Milão), Ópera de Roma (Itália), Ópera Nacional de Washington (Estados Unidos), Ópera Estadual de Viena (Áustria), Deutsche Ópera de Berlim (Alemanha), Bolshoi (Moscou), além de inúmeras produções no Japão, Emirados Árabes, Malásia, Canadá, Espanha, França, Polônia, Letônia, Mônaco e Reino Unido. Foram mais de 700 apresentações ao redor do mundo.



Além da apresentação musical, a festa trará diversas homenagens para pessoas que se destacam na cidade. “A ideia é que o aniversário da cidade seja comemorado todos os anos com eventos como esse. Queremos mostrar para o cidadão andreense o quanto é bacana comemorar o aniversário da cidade e ainda ajudar ao próximo”, afirmou o empresário Luiz Américo, proprietário do Grupo Baby Beef e idealizador do evento.



Evento no Paço terá Maurício Manieri



Shows com artistas renomados vão marcar a Feira da Fraternidade, organizada pela Prefeitura de Santo André, que acontece de sexta a domingo, no Paço, como parte do calendário de atividades dos 469 anos da cidade. Entre os nomes convidados estão o do cantor Maurício Manieri, que é morador da cidade, e da banda Viva a Noite.



A Feira da Fraternidade ficou suspensa nos últimos dois anos por causa da pandemia e, nesta edição, contará com 57 barracas ocupadas por entidades assistenciais do município, com comidas típicas de 12 países. Além disso, diversas atrações musicais, beer trucks, tendas de artesanatos e roupas, espaço kids, brinquedos, cabine com câmera 360 entre outros. Toda a renda será revertida exclusivamente para as instituições. A entrada é uma doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.



Entre os pratos disponíveis, a feira contará com: yakissoba, bolinho japonês, tempurá, hambúrguer artesanal, crepes, buraco quente, pizzas, massas, lanche de mortadela, churros espanhóis, choripan (hambúrguer artesanal de linguiça), além de comidas típicas do Brasil, como os produtos de cambuci e derivados, feijão tropeiro e torresmo de rolo, entre outros.



Na sexta-feira os shows musicais serão dos grupos Valente Soberano (13h30), Os Robertos (17h) e Motown – clássicos nacionais (19h30). Já no sábado, o palco será ocupado pelo Somente ao Sol (13h30), Legião Urbana Cover (17h) e a atração principal é Maurício Manieri (19h30). No domingo, terceiro e último dia do evento, o som fica por conta de Mharmotas – Tributo aos Beatles, Banda Hemisfério (17h) e o encerramento será com a banda Viva a Noite (19h30).