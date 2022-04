Primeira etapa de modernização da Estação Capuava termina em abril

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/04/2022 | 00:06



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) finaliza em abril a primeira etapa das obras na Estação Capuava, em Mauá, que desde janeiro está fechada ao público. A parada, que faz parte da Linha 10-Turquesa, que atende à região, deve voltar a receber passageiros nas próximas semanas.



“A Estação Capuava vem passando por obras de revitalização desde o dia 14 de janeiro de 2022. O projeto tem como objetivo garantir acessibilidade plena nos deslocamentos dos passageiros. A finalização da execução da primeira fase dos trabalhos deve acontecer ainda em abril. Até o momento, foram realizados os serviços: piso nas plataformas; rede de coleta de águas pluviais; cobertura das plataformas; instalação de toda a estrutura metálica das coberturas das plataformas 1 e 2; infraestrutura de sistemas nas plataformas; reconstrução de duas escadas de acesso à passarela; e rede de combate a incêndio”, informou a CPTM, em nota.



Apesar de estar fechada para os passageiros, a Estação Capuava continua recebendo trens, que circulam pelo trecho, mas não param nas plataformas. Por conta disso, há alternativas de transporte aos usuários, com a oferta de ônibus gratuitos do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para outras estações da Linha 10-Turquesa.



O pacote de melhorias na Estação Capuava contempla também intervenções na Estação Prefeito Saladino, em Santo André, e conta com investimentos na ordem de R$ 30,6 milhões. O contrato estabelece que o prazo para finalização do processo é de 32 meses, sendo 20 meses de execução de serviço e 12 meses de operação assistida. A obra na Prefeito Saladino está em fase de desforma de vigas e blocos do banheiro público e escavação para execução de banco de dutos.



OUTRAS PARADAS

A CPTM também realiza obra em outras duas estações que ficam no Grande ABC: São Caetano e Utinga, que tiveram a ordem de serviço para início das obras civis e instalação de sistemas assinada em agosto de 2021. Com investimentos de R$ 52 milhões, o contrato tem prazo de 30 meses, sendo 18 meses de execução de serviços e 12 meses de operação assistida.



“Na Estação São Caetano, no momento, está sendo construída uma nova rampa de acessibilidade no lado Norte da estação, para posteriormente ser iniciada a construção dos sanitários públicos. Os serviços na Estação Utinga estão em fase de adequações na passarela existente”, informou a CPTM.