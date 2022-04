Clientes da Claro relatam falha em serviços; empresa diz que problema foi solucionado

04/04/2022 | 20:58



Clientes da Claro relatam problemas de acesso ao serviço de telefonia móvel e internet fixa da empresa na noite desta segunda-feira, 4. Não era possível fazer ligações, enviar ou receber SMS ou acessar a internet por meio da rede da operadora.

No site DownDetector, o serviço da Claro tinha mais de mil relatos de problemas reportados no País. O Sudeste é a região com mais casos de interrupção nos serviços da empresa. As cidades com mais reclamações no site são São Paulo, Campinas e Osasco.

No Twitter, o assunto chegou ao tópicos mais comentados da rede no início desta noite. "Eu reiniciei o celular quarenta vezes até perceber que a Claro caiu e não era só o meu sinal", disse um usuário da rede. "Do nada, não tenho mais sinal no meu celular", disse outro internauta.

Procurada, a Claro informou que "por conta de uma instabilidade pontual, já solucionada, alguns clientes das regiões Sul e Sudeste podem ter enfrentado dificuldades para acessar os serviços de voz e dados, no início da noite desta segunda-feira (4)". A empresa disse ainda que as suas equipes técnicas trabalham para restabelecer os serviços, que estão sendo normalizados gradativamente.

Pior média

O setor de telefonia teve a pior média de satisfação de clientes durante 2021 em levantamento feito pela empresa SoluCX, divulgado no mês passado. Nos últimos lugares do ranking, aparecem "Telecom", com média de 8, "Bancos" (40) e "Supermercadistas" (41).