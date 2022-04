Cinco índices para o Mundial são obtidos no 1º dia do Troféu Brasil de Natação

04/04/2022 | 20:40



Cinco nadadores obtiveram índice para a disputa do Mundial de Budapeste, na Hungria, nesta segunda-feira, no primeiro dia de competições do Troféu Brasil de Natação, no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Nos 100 metros livre, Jhennifer Conceição, do Pinheiros, com o tempo de 1min07s12, bateu o recorde brasileiro e ficou com uma vaga no Mundial. Ana Carolina Vieira (Pinheiros) - 1min08s86 - e Pâmela Alencar de Souza (Flamengo) - 1min09s23 - completaram o pódio.

Nos 400 metros livre masculino, dois atletas se classificaram para o Mundial. Guilherme Costa (Unisanta) - 3min47s42 - e Fernando Scheffer (MTC) - 3min48s13. Eduardo Oliveira (MTC) - 3min50s30 foi o terceiro colocado.

Já nos 400 metros livre feminino, Viviane Jungblut (GNU), com 4min09s52, ficou com o primeiro lugar e com o índice mundial. Maria Paula Heitmann (Unisanta) - 4min13s43 - e Aline da Silva Rodrigues (MTC) - 4min13s75 - ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Stephan Steverink, do Flamengo, cravou o índice nos 400 metros medley, ao vencer a prova com 4min16s44. Brandon Almeida (4min18s84) e Leonardo Santos (4min20s92) completaram o pódio.