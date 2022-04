Milan finaliza 33 vezes, mas só empata sem gols com o Bologna pelo Italiano

04/04/2022 | 18:03



O Milan finalizou 33 vezes, mas não conseguiu sair do empate sem gols com o Bologna, nesta segunda-feira, no San Siro, em Milão, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe milanesa chegou aos 67 pontos na liderança da competição, um a mais que o Napoli. A Internazionale é a terceira, com 63, mas com um jogo a menos. Restam sete rodadas.

O primeiro tempo foi bastante disputado com as equipes criando várias oportunidades de gol. O placar só não foi alterado por causa das boas atuações dos goleiros Maignan, do Milan, e Skorupski, do Bologna, autores de belas defesas.

Na etapa final, o Bologna ficou mais preso ao seu campo, pois a pressão do Milan foi total. Rafael Leão, com muita movimentação, criou boas chances para seus companheiros, mas as finalizações não foram realizadas com sucesso.

Aos 25 minutos, o veterano Ibrahimovic entrou no lugar de Giroud no ataque do Milan, lutou bastante, mas também não conseguiu 'furar' a zaga do adversário.

O esforço dos jogadores do Milan foi recompensado ao final da partida com os aplausos vindos das arquibancadas, demonstrando o reconhecimento por parte da torcida.