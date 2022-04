Simone Mendes mostra comemoração divertida do aniversário de um ano de idade de Zaya

04/04/2022 | 17:10



No final de fevereiro a caçula de Simone Mendes, Zaya, completou seu primeiro ano de vida. Depois de um mês da data, a cantora decidiu compartilhar um pouco da celebração e publicou um vídeo em seu canal do YouTube mostrando os bastidores do ensaio smash the cake que fez com a pequena.

Esse tipo de ensaio consiste em deixar a criança brincar, comer e se lambuzar com o próprio bolo de aniversário. Nas imagens, Zaya aparece em cima da mesa de jantar, se deliciando com as guloseimas de sua festa e toda suja de cobertura. Que bagunça boa!

Dia de festa. Família toda reunida, a princesinha da mamãe hoje faz um aninho, comemorou a dupla de Simaria.

No meio das gravações, a sertaneja e seu marido, Kaká Diniz, aparecem para brincar com a filha e acabam se sujando também. No final da gravação, todos ficam melecados de doce e caem na gargalhada.