Bárbara Evans deixa maternidade e faz desabafo: -O berreiro, faz como?

04/04/2022 | 17:10



Indo para casa! No último domingo, dia 3, a primeira filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro nasceu. Nesta segunda-feira, dia 4, a modelo contou, através dos Stories do Instagram, que havia saído da maternidade. No carro, ela desabafou sobre o choro da pequena:

- Para ela não chorar na cadeirinha faz como? Paramos para comprar uns remédios e peguei ela um pouco. O berreiro! Pelo amor de Deus! Faz como? Ela está brava.

E não para por aí! Bárbara também compartilhou o momento em seu feed. Na legenda, ela aproveitou para agradecer:

Hora de levar nosso maior presente para casa!! Felizes demais, com o coração transbordando. Eu fico com a Ayla no colo e meu único pensamento é de gratidão, fico conversando com Deus e agradecendo!! Um amor maior que o mundo. Minha família, amo muito vocês.