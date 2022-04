Bolão em Santos leva prêmio da Mega-Sena, mas revolta colegas que não participaram da aposta

04/04/2022 | 17:04



Um bolão do concurso 24768 da Mega-Sena realizado entre funcionários de uma empresa da área de logística do Porto de Santos deixou 44 novos milionários no litoral de São Paulo. Cada um dos premiados irá receber a quantia de R$ 2.786.981,17 do prêmio total de R$ 122,6 milhões.

A aposta foi realizada no sábado, 2, no dia do sorteio, na casa lotérica Santo e Santo, na Vila Mathias, em Santos. Dentre os vencedores estão profissionais da limpeza, técnicos e até mesmo coordenadores, gerentes, analistas, executivos e diretores da empresa, que tem cerca de 200 funcionários. Cada premiado gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove números ao todo.

Porém, o que era para ser apenas felicidade também motivou preocupação entre os premiados, já que o nome de alguns vencedores e até mesmo o número de telefone deles foram vazados. A aposta foi organizada em um grupo de aplicativo de mensagem e o vazamento aconteceu por meio de pessoas que estão no grupo e não participaram do bolão.

Segundo um dos vencedores, que não quis se identificar por motivo de segurança, "algumas pessoas que deixaram de apostar chegaram a chorar ao saberem do resultado". Alguns dos vencedores tiverem seus perfis em redes sociais divulgados e excluíram as contas com medo de serem localizados, já que estavam sendo abordados por pessoas desconhecidas.

Os números sorteados foram: 22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57. Eles apostaram ainda no 06, no 13 e no 46. No total, o valor apostado foi multiplicado em mais de 162 mil vezes. Além da aposta de Santos, 267 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 34.158,18. Outras 20.734 acertaram a quadra e deverão receber R$ 628,38.

Sortudos do litoral

Em menos de 15 dias esta é a segunda aposta realizada no litoral de São Paulo que venceu um sorteio da Mega-Sena. No dia 19 de março, em Mongaguá, um sortudo ganhou R$ 94.690.936,18.