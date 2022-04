Caminhada do Dia de Conscientização do Autismo bate recorde de adesão em Santo André

Da redação



04/04/2022 | 16:28



O paço Municipal de Santo André recebeu, neste domingo (3), a maior Caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo já realizada na cidade. O evento, que tem como objetivo destacar a importância da inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro do Autista na sociedade, reuniu mais de mil pessoas, segundo estimativas dos organizadores.

A 4ª Caminhada foi uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Pessoa com Deficiência.



A concentração para o evento começou às 9 horas no espelho d’agua do Paço Municipal. O grupo seguiu pela lateral do Paço, na Avenida José Caballero, e terminou no estacionamento da Prefeitura, onde muitos jogos e atividades psicomotoras aguardavam os participantes da Caminhada. Além das atividades do Domingo no Paço, programa que transforma toda a área do estacionamento em um espaço de lazer, havia pintura facial e na mão, oficina de geleca, circuito sensorial, bolha de sabão gigante, oficina de música, massinha de modelar, além de bexiga, pipoca e algodão doce.



Divulgação



A organização do evento distribuiu medalhas comemorativas para todos os participantes com TEA, bem como laços de fita e camisetas. A ação contou com participação de diversas entidades que atuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas, como Casa da Esperança, Clínica Piu Abilita, Clínica Clia, Clínica Vidabilitá e Escola Discernir e Pensar.



“Estamos muito felizes com esta adesão inédita da IV Caminhada, justamente nesse momento de retomada, após dois anos sem poder realizar eventos. A equipe da Secretaria da Pessoa com Deficiência organizou tudo com muito carinho e cuidado. É importante destacar que esse resultado só foi possível, também, graças aos nossos apoiadores, ao grupo de mães e também ao Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (COMDEF). Juntos, fizemos uma grande caminhada, voltada para a conscientização, mas também cheia de alegria ”, frisou o Secretário da Pessoa com Deficiência, Ivo de Lima.



CIPTEA - Os pais que quiseram solicitar a carteira de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), também puderam fazer isso ao final da caminhada. O documento garante às pessoas com TEA o direito à atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso de serviços públicos e privados. A carteirinha ainda pode ser solicitada por meio do site da prefeitura por meio do link: https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/acoes-e-programas-pcd