Atriz de 'Rebelde', Lizeth Selene está Brasil

04/04/2022 | 16:28



Se você já assistiu a versão de Rebelde da Netflix, vai ficar feliz com essa notícia: a atriz Lizeth Selene, que interpretou Andi - par romântico de Emília, personagem de Giovanna Grigio - está no Brasil. Ela surpreendeu os fãs ao publicar no Instagram um vídeo em São Paulo nesta segunda, 4.

É a primeira vez que Selene vem ao País. Ela foi recebida no aeroporto e agradeceu nas redes sociais por todo o carinho. "Quem foram os seres humanos maravilhosos que me receberam no aeroporto? Estou louca para dizer que amo muito vocês", publicou no Twitter.

Após ser questionada sobre o que estaria fazendo no Brasil, a atriz explicou que veio descansar por uns dias e não estaria fazendo nada relacionado ao trabalho. "Não disse nada sobre vir ao Brasil, porque queria fazer surpresa! Não vim fazer shows, nem qualquer outra coisa relacionada a minha música, estou trabalhando e irei tirar alguns dias de descanso", publicou.

Rebelde já tem uma segunda temporada confirmada pela Netflix, ainda para 2022. E o Elite Way School promete voltar com muita música, amor, amizade e traições somadas aos conflitos da adolescência dos personagens. Os fãs ainda esperam que Andi finalmente tenha a sua música solo, além do crescimento do namoro da personagem.