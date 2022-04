Pai de Meghan Markle critica filha e genro, príncipe Harry, por não terem ido ao memorial do príncipe Philip

04/04/2022 | 16:10



O pai de Meghan Markle, Thomas, criticou a filha e o genro, príncipe Harry, por não terem comparecido a cerimônia em tributo a morte do príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, em um vídeo publicado em seu canal no Youtube - ele faleceu no ano passado.

Thomas, por sua vez, chamou a atitude de imperdoável e que foi um tapa na cara da Rainha.

O duque e a duquesa de Sussex permaneceram em sua mansão, nos Estados Unidos, enquanto o restante da família real se reuniu na Abadia de Westminster para homenagear o avô de Harry.