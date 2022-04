Resort de Maceió é eleito o 15º melhor do mundo

Redação

O Salinas Maceió All Inclusive Resort foi eleito um dos melhores hotéis de praia do mundo pelo portal americano U.S. News. A publicação, que listou 22 empreendimentos em todo o planeta a partir de critérios como oferta de lazer, opções para relaxar, gastronomia e localização, traz o resort de Maceió em 15º lugar.

Trata-se do único representante brasileiro do ranking, que é encabeçado pelo imponente Esperanza, Auberge Resorts Collection, situado em Cabo San Lucas, no México. A seleção traz ainda resorts de países como Grécia, Espanha, Itália, Indonésia, República Dominicana e Estados Unidos.

Os 22 melhores resorts de praia do mundo

Confira a seleção completa dos 22 melhores resorts de praia do mundo realizada pelo U.S. News:

Esperanza, Auberge Resorts Collection: Cabo San Lucas, México The Breakers Palm Beach: Palm Beach, Flórida, EUA Constance Ephelia: Mahé, Seychelles Four Seasons Resort Lanai: Lanai City, Havaí, EUA Katathani Phuket Beach Resort: Phuket, Tailândia Hamilton Princess Hotel & Beach Club: Hamilton, Bermuda Rinela Beach Resort & Spa: Crete, Grécia The Cloister at Sea Island: Sea Island, Geórgia, EUA Montage Laguna Beach: Laguna Beach, Califórnia, EUA Ikos Olivia: Halkidiki, Grécia Baoase Luxury Resort Curaçao: Willemstad, Curaçao LUX* Grand Gaube Resort & Villas: Grand Gaube, Ilhas Maurício Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa: Sant Jordi de ses Salines, Espanha Le Blanc Spa Resort Cancun: Cancún, México Salinas Maceió All Inclusive Resort: Maceió, Brasil Casa de Campo Resort & Villas: La Romana, República Dominicana VILA VITA Parc: Porches, Portugal Matachica Resort & Spa: Ambergris Caye, Belize Cap Maison: St, Lúcia El Dorado Maroma: Playa del Carmen, México Hotel Santa Caterina: Salerno, Itália The St. Regis Bali Resort: Nusa Dua, Indonésia

Por dentro do resort de Maceió

A tranquila praia de Ipioca, a 25 minutos de carro do centro de Maceió (AL), esconde por trás de seus guarda-sóis de piaçava um resort completo para quem viaja em casal ou família.

Com um regime de alimentação que inclui, além de café da manhã, almoço e jantar, mais três lanches diários com direito a petiscos, pães, frios, bolos, salgados e caldinhos diversos, o Salinas Maceió All Inclusive Resort tem quartos espaçosos, uma ótima piscina, clube infantil e videogame para os adolescentes.

O grupo Salinas tem ainda outro resort pé-na-areia em Alagoas, o Salinas Maragogi All Inclusive, que tem uma estrutura mais antiga, mas trabalha em sistema all-inclusive e programa passeios para as famosas galés da região.

Serviço

Salinas Maceió All Inclusive Resort