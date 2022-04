Madonna preocupa fãs com vídeo em que aparece com o rosto inchado

04/04/2022 | 15:10



Madonna deixou seus fãs preocupados no último domingo, dia 3, ao postar um vídeo para lá de diferente o no TikTok. A publicação foi feita durante o início da premiação do Grammy e o que chocou os internautas foi o rosto inchado da cantora.

No vídeo de 17 segundos a artista, de 63 anos de idade, encara a câmera ao som de seu hit de 1998, Frozen. No final da gravação, ela se aproxima da câmera e manda um beijo. A internet ficou surpresa com a diferença no rosto de Madonna, e o post rendeu muitos comentários.

Isso me assustou de verdade, sinceramente, escreveu um internauta.

Completamente perturbado, disse outro.

No Twitter, o vídeo também virou assunto e um seguidor da cantora ironizou:

Essa é a Madonna fazendo um vídeo no TikTok para encorajar as pessoas a não fazerem cirurgia plástica e a aceitar a chegada da idade. Psicologia reversa funciona!