Bárbara Heck mostra mensagem de Rodrigo Mussi antes do acidente

04/04/2022 | 15:10



Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro no dia 31 de março em São Paulo. Desde então o ex-BBB que está internado tem apresentado evoluções positivas em seu quadro, e diariamente parentes e pessoas próximas atualizam o público sobre como ele está.

Nesta segunda-feira, dia 4, Bárbara Heck, amiga de Rodrigo por conta do BBB, publicou em seu Twitter as últimas mensagens que ele a enviou antes do acidente. A ex-sister aproveitou para falar sobre a importância de dizer o quanto você admira ou torce por alguém enquanto está tudo bem:

No dia do acidente, Rodrigo veio falar comigo dizendo que estava chateado e que não aguentava mais os haters. Ele vai ficar muito feliz quando voltar e receber todo esse carinho. Não deixe algo grave acontecer pra falar o quanto admira ou torce por alguém.

Nas mensagens, Rodrigo escreveu: Estou de saco cheio de hate e fofoca.