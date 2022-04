Blocos anunciam eventos de carnaval no feriadão de Tiradentes em SP

04/04/2022 | 14:59



O Acadêmicos do Baixo Augusta e a produtora Pipoca - ligada a blocos com artistas de destaque nacional, como Monobloco, Elba Ramalho e Orquestra Voadora - anunciaram a realização de eventos de carnaval ao ar livre no feriadão de Tiradentes, em paralelo à programação dos desfiles de escolas de samba. As apresentações serão gratuitas, porém com retirada de ingressos pela internet e exigência de comprovante de vacinação contra a covid-19.

O Festival do Baixo Augusta ocorrerá no Vale do Anhangabaú em 24 de abril, domingo, das 14 às 20 horas. As apresentações serão lideradas pelo músico Simoninha, um dos fundadores da agremiação, com a participação da bateria da escola de samba Va-Vai e dos blocos Forrozin (da cantora Mariana Aydar) e Lua Vai, dentre outros. Além disso, artistas ligados à agremiação, como Marcelo Rubens Paiva e Alessandra Negrini, também estarão presentes.

As apresentações ocorrerão em palcos fixos dentro do vale. Na divulgação, o bloco tem destacado que se trata de um evento privado, porém gratuito. Haverá venda de bebida e banheiros disponibilizada pela organização.

O evento tem patrocínio de uma marca de cerveja e é feito em parceria com o consórcio responsável pela gestão do Vale do Anhangabaú. A obtenção das entradas será viabilizada mediante cadastro no site do evento ( festivaldobaixoaugusta.com ), que exige o envio do comprovante de vacinação. O número total de ingressos disponibilizados não foi divulgado até o momento.

Já o Carnaval Viva a Rua! ocorrerá nos dias 23 e 24 de abril, das 11 às 18 horas, no entorno do Parque do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral, que já costuma receber as apresentações dos blocos ligados à Pipoca no carnaval de rua. Estão confirmados os blocos Monobloco, Orquestra Voadora e o Frevo Mulher, da cantora Elba Ramalho, que receberá os cantores Chico César e Geraldo Azevedo. Atrações surpresas também são previstas.

Segundo a organização, a pandemia da covid-19 será lembrada com a leitura de trechos de histórias de vítimas da doença, por meio de uma parceria com o Inumeráveis Memorial. Além disso, a apresentação do passaporte da vacina será cobrada. Haverá venda de bebidas no local. Os ingressos gratuitos estão disponíveis na plataforma Sympla ( www.sympla.com.br/carnaval-viva-a-rua__1536479 ).

Não há previsão de realização de carnaval de rua oficial durante o feriado prolongado em São Paulo e no Rio. Em fevereiro deste ano, mesmo sem autorização da prefeitura, desfiles de rua não oficiais lotaram vias da capital carioca.