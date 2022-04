Anitta faz amizade com penetra de sua festa de aniversário e dispara: Ano que vem ela vai ser convidada

04/04/2022 | 14:11



Anitta promoveu uma festa daquelas em Las Vegas, nos Estados Unidos, para comemorar seu aniversário de 29 anos de idade. A cantora foi muito seleta na hora de escolher os convidados, e disse ter escrito a mão o nome de todos que estariam no local. Por isso, logo de cara, a Girl From Rio percebeu que tinha uma penetra na sua comemoração.

Se tratava de Maria de Oliveira Neta, uma lutadora do UFC. A atleta logo se enturmou com todos os amigos de Anitta, e passou boa parte da festa totalmente despercebida. Ao ver a vibe animada da lutadora, a dona do hit Envolver acabou deixando a jovem ficar.

Nos Stories, Anitta conta:

- A gente amou ela. Não sei se era penetra, se entrou com alguém, não fazemos ideia de quem é. Eu escrevi a lista, pessoa por pessoa, 220 nomes... Não sei como ela entrou, a gente percebeu, mas ela era tão legal, que a gente amou ela, ficamos dançando com ela até a festa acabar. Quem é você menina?

E continua:

- A gente quer saber quem é você! Não sabemos como você entrou! A gente amou que você conseguiu. Sei que você é brasileira, porque ouvi você falar português. Quem é você? A gente quer sair com você de novo! [...] Ano que vem ela vai ser convidada! Não vai ser penetra! [...] Achamos a penetra! Ela começou a explicar como entrou! Ela é maravilhosa! Ela cuidou dos meus amigos que estavam bêbados. A melhor penetra do mundo!

Anitta chegou a compartilhar um vídeo em que Maria aparecia dançando com ela e Agatha Moreira. A noite rendeu, hein?

Mais tarde, as duas apareceram juntinhas nos Stories da cantora.

- Eu e a penetra saímos juntas hoje! É a amizade de milhões. É a melhor penetra, vai dar curso de penetra agora, disse Anitta.