Pela primeira vez, SBT inicia a semana sem programação infantil

04/04/2022 | 14:11



Com o fim do Bom Dia & Dia, esta segunda-feira, dia 4, foi a primeira vez na história que o SBT iniciou a semana sem programação infantil. Após quase quatro décadas de sua fundação, a emissora de Silvio Santos encerrou uma era ao anunciar que sábado será o único dia que contará com uma atração para os pequenos - com o Sábado Animado sendo exibido das 6h às 12h.

Na última sexta-feira, dia 1, Silvia Abravanel se despediu do programa que esteve no ar durante 28 anos. Para substituir o Bom Dia & Cia e manter a audiência, a empresa apostou no jornalismo ao estender o Primeiro Impacto, que agora será exibido entre 6h e 12h, até o Notícias Impressionantes. Na sequência, entra a série norte-americana Henry Danger, às 13h20, e Casos Família, às 14h20.

A decisão surge dez anos após a TV Globo extinguir por completo a programação infantil das manhãs de segunda à sexta-feira. Agora, cabe a TV Cultura continuar exibindo atrações para os pequenos. A emissora da Fundação Padre Anchieta tem seu espaço garantido nas telinhas de crianças que buscam atrações na televisão aberta ao apresentar desenhos da moda como Peppa Pig e Galinha Pintadinha, além dos clássicos Cocoricó e Turma da Mônica.