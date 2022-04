Jorge Sousa dá as boas-vindas ao segundo filho

04/04/2022 | 14:10



Jorge Sousa acaba de aumentar a família. Ele revelou no dia 4 de abril que seu segundo filho chegou ao mundo.

Acabou de nascer o Jorge Saulo com muita saúde às 9h40. Com 48,5 centímetros e 2.590 quilos!!! Com 12 horas de trabalho de parto.

Além disso, ao publicar fotos do menininho, ele escreveu:

Olha como ele é lindoooo?. A cara do papai?!!!!

Dayana Oliveira, mãe do pequeno, também falou sobre o nascimento nas redes sociais. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas pro­messas que o SENHOR, o seu Deus, fez dei­xou de cumprir-se. Todas se cumpriram; nenhu­ma delas falhou. Meu filho, minha promessa. OBRIGADA MEU DEUS!!!