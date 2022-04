O juvenil goleia os titulares. Adnan e Luiz Carlos promovidos. Um amistoso no VW Clube.

Ademir Medici

De 30 mil passamos a ganhar 300

Depoimento: Américo Luiz dos Santos

Treino dos titulares no Parque São Jorge. No comando técnico, Oswaldo Brandão. Astuto, o treinador manda chamar o juvenil, que treinava no “terrão”. O juvenil, campeão paulista de 1965.

- Quero ver se aquele juvenil de 65 é bom mesmo como dizem.

Nosso técnico procurou nos acalmar. Afinal, iríamos jogar contra os astros corintianos.

- Vocês vão treinar como costumam jogar.

No coletivo, os juvenis ganham por 3 a 0 dos titulares.

Depois do treino, Brandão determina:

- Luiz Américo, Adnan e Luiz Carlos, os três aqui comigo.

Autoritário, o Brandão.

- Quanto eles ganham no juvenil?

- Trinta mil de ajuda de custo.

- A partir de amanhã vão ganhar 300 mil por mês.

Quase que desmaio no campo, com tanto dinheiro.

Meu pai tinha uma empreiteira na Solvay. Quando acabava o treino no Corinthians, eu ia pra lá e ficava com ele. Quando não treinava, ficava o dia todo com meu pai. E agora estava sendo promovido para o time de cima do Corinthians.

Crédito da foto 1 – Acervo: Pedro Manoel Cordeiro

ESTADUAL. Feriado em São Bernardo, 20 de agosto de 1968. A seleção local recebe o Corinthians, em jogo amistoso no campo do Volkswagen Clube, em Vila do Tanque. Nos círculos, Luiz Américo e Adnan, de um time que entra em campo com Diogo, Osvaldo Cunha, Carlos, Luiz Carlos e Lidu, Luiz Américo e Rivellino, Paulo Borges, Adnan, Flavio e Eduardo. Fonte: Almanaque do Timão, de Celso Dario Unzelte

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 5 de abril de 1972 – Ano 14, edição 1809

MANCHETE – Brasil ajuda Bolívia para unir a América.

ECONOMIA – Trem, agora, transporta automóveis. Ontem (4-4-1972), vagões da EFSJ (Estrada de Ferro Santos a Jundiaí) receberam sua primeira carga em Utinga,

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 5 de abril de 1992 – ano 33, edição 8038

MANCHETE – Tucanos recuam e admitem negociar. PSDB se reúne de novo para decidir se participam do governo Collor.

5 DE ABRIL DE...

1902 – Editado o 17º fascículo do Dicionário Geográfico, do dr. João Mendes. Entre os municípios focalizados, São Bernardo, então abrangendo todo o espaço do atual Grande ABC.

Em greve os cocheiros de Buenos Aires.

1922 – Os aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho iniciavam a primeira viagem aérea entre Lisboa e Rio de Janeiro. O hidroavião venceu as duas primeiras etapas: de Lisboa a Las Palmas, e de Las Palmas a São Vicente, nas Ilhas Canárias.

1952 – A região presente em vários esportes.

A andreense Noêmia Assunção participa da seletiva para os Jogos Olímpicos de Helsinque, na modalidade arremesso de peso.

São Caetano e Rhodia disputam a Primeira Divisão de Basquetebol.

No tênis, o Rhodia é incluído no calendário da Federação Paulista. Vai organizar em maio (de 1952) a Taça Sannejouand.

SANTOS DO DIA

Vicente Ferrer (Valência, Espanha 1357 - Vannes, França 1419). Presbítero. Lutou para que a Igreja voltasse à sua primeira unidade, sob o comando do papa em Roma, quando do grande cisma do Ocidente, que dividiu os cristãos com o papa de Avignon.

Maria Crescência Hoss

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Mococa. Com o nome de São Sebastião da Boa Vista, é elevado à freguesia em 5-4-1856. Torna-se município em 1871 e separa-se de Casa Branca.

Pelo Brasil, aniversariam, em 5 de abril, entre outros, Camboriú (Santa Catarina).

HOJE

Dia dos Fabricantes de Materiais de Construção

