Com ajuda de Rico Melquíades, Joelma participa de brincadeira no Hora do Faro e surpreende dois fãs

04/04/2022 | 12:10



No último domingo, dia 3, Joelma surpreendeu dois fãs no palco do Hora do Faro. A cantora recebeu a ajuda de Rico Melquíades para realizar o sonho de dois admiradores de longa data. A dupla acreditava estar participando de uma competição para participar de um documentário falando sobre seu amor pela artista. O que eles não esperavam é que iriam ter a oportunidade de conhecê-la.

Rico Melquíades foi o escolhido para atrair Bianca e Ramon até o programa. O vencedor de A Fazenda 13 encontrou a dupla nas ruas e deu dez reais na mãe de cada um, propondo que quem chegasse primeiro aos estúdios da Record TV ganharia a oportunidade de narrar a produção. Ao chegar no local, veio a primeira surpresa: eles estavam no Hora do Faro.

Com Joelma escondida atrás do cenário, Rodrigo Faro revelou que não havia documentário e eles iriam receber um presente. A produção fez uma falsa ligação para a artista, afirmando que ela estava ocupada com ensaios e cantaria uma música especialmente para os fãs via telefone. No entanto, quem realmente estava cantando era Bruno, conhecido por possuir a voz igual a da artista. O apresentador disse que o programa não possuía dinheiro para trazer a verdadeira Joelma, por isso contrataram o cover para apresentar em seu lugar.

Após a revelação, Faro propôs mais uma brincadeira à dupla de fãs:

- Quero fazer um desafio com vocês, vou pedir para o Bruno cantar uma música da Joelma e vocês vão ter que dizer o nome da música. Quem falar o nome primeiro, vai assistir um show da Joelma com tudo pago pelo nosso programa.

Com os olhos vendados, finalmente chegou a hora deles encontrarem Joelma. Após algumas rodadas tentando adivinhar as músicas, Rodrigo encerrou a pequena competição e pediu que eles tirassem as vendas para anunciar o vencedor. Bianca caiu no choro ao abrir os olhos e se deparar com a musa ao seu lado. Completamente tomados de emoção, eles abraçam a cantora e Ramon declara:

- Não tenho palavras, de verdade. Era o meu sonho desde pequeno. Aquela mulher que eu só vi em DVD, vâ-la na minha frente é uma realização de sonho muito grande.

Joelma revelou que ficou surpresa com a voz de Bruno ser tão similar à sua:

- Tem coisas que eu me confundo, tem horas que é muito perfeito.