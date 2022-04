Dia do Beijo: Fini oferece até 20% de desconto no e-commerce

Da Redação, com assessoria

04/04/2022



O Dia do Beijo é comemorado internacionalmente em 13 de abril. Para celebrar a data, a Fini oferecerá 20% de desconto nos produtos Beijos de Morango. A promoção é válida de 11 a 15 de abril para compras feitas via e-commerce da marca. Além dos pacotes de balas de gelatina, a oferta ainda contempla a pelúcia do personagem da linha.

Vale destacar que a marca também vai disponibilizar mais 10% de abatimento em produtos selecionados no site, cumulativos ao desconto dos itens Beijos de Morango. Essas ofertas serão divulgadas pelos stories da Fini no Instagram. Durante toda a semana, a empresa criará conteúdos interativos nas redes sociais, como #DateSemBeijo e histórias de encontros românticos.