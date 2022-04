Eslovênia comenta maldição do paredão no BBB22: Eu já ficava do lado do lollipop porque eu sabia que ia sair/i>

04/04/2022 | 11:10



Eslovênia, a décima primeira eliminada do BBB22, participou do Mais Você desta segunda-feira, dia 4. Em conversa com Ana Maria Braga, a sister comentou sua participação no programa e a famosa maldição do paredão.

Caso você esteja por fora, Eslô ficou conhecida por ter o pé frio, já que ela estava sempre sentada ao lado do eliminado da semana. Sobre o assunto, ela conta:

- Eu já ficava do lado do lollipop porque eu sabia que ia sair

Romance com Lucas

Eslovênia também comentou sobre o romance com Lucas, com quem teve até um casamento no programa. Ana Maria Braga alfinetou a sister e mostrou que estava rolando um clima entre o brother e Natália no começo do reality.

- Antes de ficar com ele, eu perguntei sobre a Natália, porque a bárbara tinha me falado [do clima entre eles]. Porque se tivesse alguma coisa, realmente não ia acontecer nada entre nós dois. Ai ele explicou.

Agora que os dois estão fora da casa, Eslô quer investir no relacionamento.

- Vamos com calma, a gente vai ficar e vai entender cada vez mais esse sentimento. Lá dentro da casa é tudo muito intenso.

Polêmica com Linn da Quebrada

A sister não deixou de comentar seus erros com Linn da Quebrada. Eslô errou o pronome da cantora diversas vezes no programa, e causou polêmica entre os internautas.

- Eu machuquei muito a Lina lá dentro. Eu machuquei a Lina quando errei o pronome na primeira semana, e não foi só uma vez foram várias vezes. E ela foi bem generosa de me acolher, de me ensinar, de me fazer ser responsável. Eu pensava que ela ia se fechar pra mim, e pelo contrario, ela se abriu. Eu não imaginava que ia ter uma reação tão incrível como eu tive com ela.