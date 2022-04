Arthur, Linn, Eli e Gustavo estão no paredão falso do 'BBB 22'

04/04/2022 | 10:22



Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo estão no paredão falso do Big Brother Brasil 22, definido na noite deste domingo, 3. O paredão foi montado da seguinte maneira: Paulo André, que venceu a Prova do Líder, indicou Lina. A cantora, em contragolpe, puxou Gustavo para a berlinda. Vencedora da segunda fase da prova, Jessilane indicou Arthur Aguiar. Eliezer foi o mais votado pela casa. O participante que será salvo pelo público vai para um quarto secreto e ganhará o poder de "Big Boss". Ou seja, poderá controlar os confinados de algumas maneiras. O escolhido pelo público poderá: cortar água da casa; colocar todo mundo na Xepa; acordar os brothers a qualquer hora; trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.