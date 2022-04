Ana Maria Braga usa colar de remédios no Mais Você como forma de protesto

04/04/2022 | 10:10



Ana Maria Braga costuma usar a visibilidade do Mais Você para dar sua opinião em causas que considera importante. Na manhã desta segunda-feira, dia 4, a apresentadora fez um protesto contra o recente aumento no preço dos medicamentos.

Segundo Ana, na última sexta-feira, dia 1º, os remédios passara a ficar 10,89 por cento mais caros.

- Não posso deixar de protestar contra o aumento do preço dos remédios. Meu colar hoje é um sinal de protesto. Esse nosso país tem me obrigado a inovar nos acessórios. Agora é a vez dos remédios se tornarem artigo de luxo pra uma população tão carente.

A apresentadora ainda deu dicas para driblar o problema.

- Eu sugiro pesquisar os preços em mais de uma farmácia, mesmo que esteja com desconto. Vale a pena mesmo procurar um remédio em outras unidades diferentes, até na mesma rede. Porque dependendo da região os preços podem até ser diferentes. Existem remédios cadastrados no programa farmácia popular, com até 90 por cento de desconto.

Em seu programa, Ana já usou colar de cenouras, já protestou contra o aumento do preço do gás e outras causas.