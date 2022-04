Diadema entrega reforma de Centro Comunitário no Núcleo Habitacional 18 de Agosto

Da Redação



04/04/2022



Na manhã do último sábado (02), mais de 80 famílias do Núcleo Habitacional 18 de Agosto, região norte de Diadema, conquistaram a segurança do título de propriedade das residências. Além disso, os moradores foram beneficiados com a reforma do Centro Comunitário do local. As melhorias fazem parte do processo de regularização fundiária no município e da revitalização nos núcleos habitacionais da cidade, por meio dos Programas Regulariza Diadema e Revitaliza Diadema, respectivamente.

“Hoje é um dia muito feliz porque entregamos os títulos de propriedade para os moradores e um Centro Comunitário praticamente novo, que vai receber cursos profissionalizantes da Fundação Florestan Fernandes e do Programa Adolescente Aprendiz. Isso é investir em mais direitos para nossa população”, afirmou o prefeito de Diadema, Filippi.

Garantia no papel

O título de propriedade é o registro legal, a matrícula do imóvel, também conhecida como escritura. Para receber o registro, é preciso que o lote seja considerado regular, caso de 100% dos lotes nos núcleos 18 de Agosto e Santa Luzia, e todas as pendências de documentação das famílias sejam sanadas.

Com a inclusão dos títulos deste sábado foram entregues simbolicamente 25 e os demais serão entregues durante a semana, benefiaciando cerca de 390 famílias nos núcleos habitacionais 18 de Agosto e Santa Luzia. Desde junho de 2021, com a criação do Programa Regulariza Diadema, já foram entregues mais de 3.000 títulos de propriedade.

Cidadania

O bairro ainda continua recebendo melhorias como corrimãos nas passagens Belo Jasmim e Bela Primavera, pintura de piso e colocação de bancos na calçada da Avenida Curió junto ao ponto de ônibus, além de plantio de 11 árvores ao longo da avenida Brasília.