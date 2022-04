Como sair na frente em uma entrevista de emprego

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/04/2022 | 09:55



No primeiro semestre de 2022, o desemprego no Brasil atingiu 12,48 milhões de pessoas, segundo dados da PNAD (Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios Contínua). Em um cenário cada vez mais competitivo, é preciso estar bem preparado para se sobressair em uma entrevista de emprego. Por exemplo, fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa, sua história e seus serviços, é um grande diferencial que pouca gente leva em consideração.

“Quando entrevistamos candidatos, percebemos que muitos deles sequer pesquisaram informações básicas sobre a empresa contratante, o que, em nossa análise, é recebido com certo desinteresse pela vaga”, explica Gabriela Mative, gerente da divisão Middle da consultoria de RH Luandre.

Segundo a profissional, a entrevista com o recrutador é a porta de entrada para a companhia e é nesse momento que o candidato tem de mostrar motivação. “Numa vaga com grande número de candidatos, além do discurso sobre suas qualidades e experiências anteriores, o profissional precisa demonstrar interesse pela empresa. Isso fica claro quando ele descreve como seus conhecimentos podem auxiliar a companhia. É sinal de pesquisa e preparo”, afirma.

Abaixo, confira dicas de Gabriela para se preparar melhor para a entrevista de emprego:

1. Do início

Assim que receber o contato para a entrevista de emprego reserve um tempo e pesquise sobre a empresa. Os dados mais relevantes podem ser buscados no site, nas redes sociais e até em reportagens da qual a companhia participou.

2. O que pesquisar?

Os principais tópicos são área de atuação, tempo de mercado e momento atual. Com esses dados, o interessado estará preparado para fazer perguntas relevantes, como plano de carreira e cultura da empresa. “Não costumamos solicitar que o candidato pesquise sobre o estabelecimento. Então, caso chegue com essas informações, saberemos que está interessado e é proativo”, diz a profissional da Luandre.

3. O que dizer em causa própria

Não basta conhecer bem o seu currículo. O diferencial é falar sobre si próprio e demonstrar como as suas habilidades podem colaborar com as ações da empresa.

4. A pergunta inesperada

Poucas pessoas estão preparadas para responder à pergunta “por que você quer trabalhar nesta empresa?”. Gabriela sugere procurar no site a missão e os valores da companhia e entender de que forma seu pensamento está alinhado com eles.

5. Dress code

Para acertar nesse quesito, o candidato deve buscar entender dois pontos importantes: qual o DNA da empresa (tradicional ou descontraída) e com qual profissional será a entrevista de emprego (o proprietário ou um analista, por exemplo). Cada caso pede uma vestimenta e um comportamento diferente, pois quem está avaliando também terá percepções distintas.