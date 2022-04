E3 2022: tradicional feira de games está cancelada

Bianca Bellucci

Do 33Giga



04/04/2022 | 09:55



Após disparar uma série de e-mails para desenvolvedores de games e veículos do setor, a Entertainment Software Association (ESA) confirmou que a E3 2022 está cancelada. A decisão foi anunciada pelo portal IGN. À publicação, os organizadores disseram que vão focar a realização do evento em 2023, que terá novo formato e experiência interativa e será tanto digital como presencial.

Anteriormente, a ESA havia anunciado que a feira de jogos ocorreria somente de forma virtual, ainda por conta dos riscos da pandemia de covid-19. No mercado desde 1995, a E3 não conta com edições físicas desde 2020. A última, no ano passado, aconteceu apenas virtualmente.

É válido destacar que, logo após o cancelamento da E3 2022, Geoff Keighley, apresentador do The Game Awards, confirmou a realização do Summer Game Fest. A feira acontecerá em junho – mês em que a ESA costuma fazer seu evento – e já conta com nomes como Ubisoft, PlayStation e Netflix no line-up.