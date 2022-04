Charge - 4 de abril de 2022

Seri

04/04/2022



Faltando seis meses para as eleições, dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram que o Grande ABC tinha, até o fim de fevereiro, apenas 12,3% dos jovens de 16 e 17 anos com o título de eleitor emitido. Assim como no País, houve queda na região na procura pelo documento nesta faixa etária desde as últimas eleições para presidente, governador, senador e deputados estadual e federal, em 2018, quando o público dos aptos a votar era de 18,3% no mesmo mês.Os dados utilizados para a pesquisa foram baseados em informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010 – data do último Censo, quando havia 78.390 jovens entre 16 e 17 anos na região.