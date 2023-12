O que fazer na Eslovênia – Roteiro com Liubliana, Bled e +

Se você procura o que fazer na Eslovênia chegou ao lugar certo. Eu simplesmente adoro esse país, que encanta desde a capital Liubliana até as pequenas cidades do interior, como Bled, palco de um dos lagos mais lindos do mundo.

As paisagens são tão incríveis por lá que é um desperdício o destino não estar na rota turística da maioria dos brasileiros que vão à Europa.

E olha que a Eslovênia reúne o melhor dos países vizinhos, como Itália, Áustria, Croácia e Hungria: tem hotéis para todos os públicos, gastronomia de alto nível e povo acolhedor. De quebra, é linda de morrer e abriga castelos, vinhedos, cavernas e lagos, muitos lagos.

Seja no inverno, quando o país fica tingido de branco e celebra as luzes de Natal, seja nos meses mais quentes do ano, quando todos aproveitam para fazer atividades outdoor, o que não faltam são atrações na Eslovênia.

Em cinco dias você consegue aproveitar o melhor do país. Há tantos pontos turísticos por lá, porém, que quanto mais tempo você puder ficar, melhor.

Aqui, vou deixar todos os detalhes para que você aproveite o melhor deste fantástico país do Leste Europeu. Inclusive com dicas essenciais, como aluguel de carro, seguro viagem com desconto, chip de internet e tudo mais.

O que fazer na Eslovênia

Divulgação Castelo de Liubliana

Uma boa dica na hora de planejar uma viagem para a Eslovênia é estabelecer a capital Liubliana como base e, de lá, fazer passeios de bate-volta para as belas cidades nos arredores, como Bled.

Com um carro alugado, que ajuda muito a desbravar o país, você chegará a todos os destinos que eu indico aqui em menos de uma hora. As estradas são boas e tranquilas. Quando estive lá, havia muita neve e, mesmo assim, não tive nenhum problema.

Para alugar o carro, minha dica é usar plataformas como a Mobility. Acho o site bem prático, uma vez que indica diversas locadoras de uma vez e permite fechar tudo online. Chegando a Liubliana, basta apresentar o voucher e retirar o carro. É bem tranquilo.

Também dá para fazer alguns roteiros de trem, mas a vantagem de ir de carro é controlar melhor seu tempo e parar onde quiser. Por isso que optei por dirigir. Vale dizer, no entanto, que a malha ferroviária da Eslovênia é boa e é possível se deslocar entre vários destinos sem gastar muito.

Independentemente do meio de transporte escolhido, os locais que vale a pena incluir em um roteiro pela Eslovênia são:

Liubliana

Bled

Otocec

Dolenjska

Radovljica

Postojna

Abaixo, vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. E aí, pronto para explorar este país fantástico do Leste Europeu?

Onde fica a Eslovênia

Paulo Basso Jr. Liubliana, a capital da Eslovênia

A Eslovênia fica no Leste Europeu. O país é tão bem localizado que Liubliana, a capital do país, está a menos de três horas de carro de Veneza (Itália) e a cerca de quatro horas de Viena (Áustria), Munique (Alemanha) e Budapeste (Hungria).

O país é muito procurado por turistas europeus, seja nos meses frios, quando tem as cidades salpicadas de neve, seja nos quentes, época em que serve de palco para uma série de eventos ao ar livre.

Idioma da Eslovênia

Parte da antiga Iugoslávia, a Eslovênia carrega ainda no DNA um pouco de Croácia, sua antiga “irmã” e atual vizinha ao sul. Um exemplo é a base do idioma, que, embora soe diferente para os locais, é igualmente impronunciável para quem chega de fora.

São muitas consoantes juntas para exclamar o quanto o país, um dos mais verdes do Velho Continente, surpreende a cada instante. Melhor ficar com um “uau”, mesmo, que soa universal.

A boa notícia é que quase todo mundo por lá fala inglês. Principalmente em Liubliana, um importante celeiro universitário do leste europeu. Assim, se a placa com o nome da rua repleto de circunflexos ao contrário não ajuda, há sempre alguém jovem e solícito para indicar o melhor caminho.

Seguro viagem Eslovênia

Ao viajar para a Eslovênia, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Eslovênia

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

O que fazer em Liubliana

Paulo Basso Jr. Uma das lindas praças de Liubliana

Basta um dia para conhecer as principais atrações de Liubliana, a linda e pequenina capital da Eslovênia, embora o ideal seja passar ao menos três na cidade para explorá-la com calma. E, acredite, você vai querer fazer isso antes de fazer os exuberantes passeios pelos arredores e explorar esse lindo país.

As principais atrações de Liubliana são:

Centro Histórico

Ponte do Dragão (Zmajski Most)

Castelo de Liubliana (Ljubljanski Grad)

Compras

Vou falar um pouquinho aqui de todos esses pontos turísticos.

Centro Histórico

Paulo Basso Jr. Centro Histórico de Liubliana enfeitado durante a época de Natal

De dia, o grande barato é passear pelo Centro Histórico de Liubliana. Ali, dá para visitar lugares como a Catedral de São Nicolau, aquele mesmo que inspirou a figura do Papai Noel, e o Mercado Central, sempre muito colorido graças às barracas de frutas e flores.

À noite, é hora de ir à Praça do Congresso, onde fica um dos prédios da universidade, além de barraquinhas de comidas e artesanato típicos. Seja durante os badalados mercados de Natal, em dezembro, seja com a presença de chefs famosos, que ali cozinha o que mais gostam e de uma maneira mais despojada, o que costuma rolar nos meses mais quentes do ano.

Ponte do Dragão (Zmajski Most)

Marco Coppo – Divulgação Um dos famosos dragões de Liubliana

Boa parte das pessoas que vai à Liubliana visita o Centro Histórico à procura do dragão. Ou melhor, dos dragões. Ocorre que o mítico animal é o maior símbolo da cidade.

Reza a lenda que, na mitologia grega, Jasão e seus companheiros argonautas roubaram um velocino de ouro (lã do carneiro alado), se perderam ao fugir da Grécia e acabaram em meio ao Rio Danúbio, de onde seguiram para o Rio Sava até alcançar, veja só, Liubliana. O local, porém, era habitado por um dragão, que foi combatido bravamente e preso na capital eslovena.

Outra versão dessa história, bem mais fofinha, indica que, na verdade, o monstrengo não tinha nada de mau. Tudo que ele gostava de fazer era dar piruetas no céu, mas havia um problema: ele não conseguia cuspir fogo.

De tanto desgosto, o papai-dragão chorou até formar o rio. Depois, o pequenino resolveu descansar das brincadeiras em sua ponte favorita, a Zmajski Most, hoje mais conhecida como Ponte do Dragão. E por lá ficou.

De fato, há uma estátua de um dragãozinho ali. E em muitos outros lugares da cidade. O símbolo está ainda no brasão de armas de Liubliana. E, claro, em toda a sorte de suvenires, nas muitas lojinhas. Inclusive numa grandona que fica lá em cima, onde os “dragões costumavam ficar presos”: no castelo.

Castelo de Liubliana (Ljubljanski Grad)

Paulo Basso Jr. Vista desde o Castelo de Liubliana

Quem bate perna em Liubliana tem a impressão de ser vigiado a todo o momento. O que não deixa de ser verdade. Basta olhar para cima para encontrar ali, emoldurado pelos Alpes, o imponente Ljubljanski Grad, também conhecido como Castelo de Liubliana.

Cercada por muros altos, com pontes cênicas de madeira e tudo mais, a fortaleza de pedras claras e telhados escuros erguida no alto de um morro é uma graça. Tem diversos mirantes, onde o dia todo há turistas de olho nas pessoas pequenininhas lá embaixo, no centro da cidade, em uma paisagem inebriante, que se descortina até as montanhas.

É fácil e rápido chegar lá, de carro ou por meio de um funicular, que leva até um pátio aberto que concentra a tal lojinha de souvenires, bem como um museu e o mirante principal.

Dica: suba ao castelo no meio da tarde para conhecer as áreas antigas e novas da estrutura, onde se destacam artefatos remanescentes das culturas celta, grega e romana, num lugar que, em passado recente, já foi lar de monarcas, prisão, reduto militar e até residência.

Mas bom mesmo é encarar as escadas que levam ao topo da torre quando o sol estiver perto de se por, de modo a fazer fotos sensacionais da cidade plácida, com o céu mudando de cor a cada instante. É para deixar o feed do Instagram lindão.

Compras

Independentemente da hora do dia – e da temperatura –, há muitas lojas para visitar nas ruas medievais românticas de Liubliana. O forte não são as grifes famosas, mas as vitrines que exibem produtos locais de excelente qualidade.

Há boas opções de roupas, peças de design para casa e empórios, que oferecem embutidos, queijos, azeites e, principalmente, o excelente vinho branco da Eslovênia, uma das boas surpresas para quem viaja ao país.

Onde comer em Liubliana

Divulgação O chef Janez Bratovz, do restaurante JB

Comer bem é quase uma regra em Liubliana. Não à toa, a cidade conta com um tour gastronômico queridinho dos turistas. Dá para reservá-lo online pela Civitatis. A atividade, feita ao lado de um guia, inclui visitas a seis bares da cidade e degustação de nove pratos acompanhados de quatro taças de vinho ou da bebida que você preferir. Vale muito a pena.

Caso prefira conhecer a gastronomia de Liubliana por conta, vale saber que um dos restaurantes mais premiados da cidade é o JB, que leva as iniciais do excêntrico chef Janez Bratovz.

Amigo do brasileiro Alex Atala, o cozinheiro serve um menu degustação divino de seis cursos com delícias como ovos perfeitos com torresmo artesanal, cordeiro com molho ervas e ainda massa folhada com sorvete de baunilha, mel, avelãs caramelizadas e azeite de abóbora, um produto típico esloveno. É de comer rezando.

Também dá para almoçar ou jantar no Castelo de Liubliana, que tem um restaurante de bom nível. O menu inclui trutas e bons cortes de pato, mas o que ninguém esquece mesmo é da sobremesa com creme de baunilha, mascarpone e calda de caqui.

Onde ficar em Liubliana

A oferta de hotéis em Liubliana me surpreendeu. Há diversas opções na cidade, sendo que a dica é se hospedar no Centro Histórico, para ter a oportunidade de explorar a pé as principais atrações da cidade. Esta dica é valiosa, sobretudo, no inverno.

Confira algumas opções de hotéis em Liubliana:

Hotel Cubo

Reprodução Hotel Cubo

Este hotel moderninho de Liubliana tem quartos espaçosos e cheios de estilo. Fica bem localizado e conta com um bom restaurante.

—

Occidental Ljubljana

Reprodução Occidental Ljubljana

Hotel moderninho no Centro Histórico de Liubliana. Tem ótima localização e é muito bem avaliado. O ótimo custo-benefício chama atenção por lá.

—

City Hotel Ljubljana

Reprodução City Hotel Ljubljana

Mais um achado no Centro Histórico da cidade. Tem um bom restaurante, quartos climatizados e fica especialmente decorado durante o Natal.

—

O que fazer em Bled

Zimsko Jutro – Divulgação Bled fica branquinho no inverno

Liubliana é fantástica, mas nenhum lugar da Eslovênia atrai tantos turistas quanto Bled. A cerca de uma hora de carro da capital do país, a cidade parece de brinquedo, com um castelo do século 11 encarapitado no alto de um morro, dono de um ótimo restaurante, e um belíssimo lago, apontado nas mais diversas listas de turismo como o mais lindo do mundo.

Com diversos recortes, ele abriga uma pequenina ilha, onde desponta a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, formando uma paisagem de contos de fadas.

O Lago Bled ganha vida com o degelo o Glaciar Bohinj e, nos meses mais quentes do ano, as águas límpidas e verdinhas convidam quem chega de fora (e é muuuuita gente) ao mergulho. Mas o local também fica lindo no inverno, com as casinhas e torres ao redor salpicadas de neve.

Muita gente aproveita o dia para fazer trilhas pelos parques nos arredores ou caminhar em volta do lago, o que leva cerca de duas horas por uma estrada pavimentada, repleta de pontos onde é possível fazer belas fotos. Há também quem se hospede no hotéis com termas da região, muitos deles com piscinas de onde se avista o castelo e a Igreja de Nossa Senhora da Assunção.

Passei de barco no lago

Michael Matti Passeio de barco no Lago Bled, uma das maravilhas da Eslovênia

O passeio mais desejado em Bled é o realizado em barquinhos batizados de pletna, com capacidade para até 15 pessoas. São feitos de madeira e conduzidos a remo por cerca de 10 minutos, até que o tripulante deixa os passageiros na ilha que fica no centro do lago, onde é possível visitar uma lojinha e a Igreja de Nossa Senhora da Assunção.

O caminho todo é lindo, e a vista a partir do centro do lago é inesquecível.

Uma vez na igreja, há uma corda em frente ao altar, que vem do teto e quase toca o chão. Qualquer um pode ir até lá, puxá-la algumas vezes e fazer um pedido. Dizem que, se os sinos dobrarem, ele será realizado. Quem vê a cena de fora não tem dúvidas: muita gente deve pedir apenas para “voltar a Bled”.

Como chegar a Bled

A linda Bled, cidade da Eslovênia | Divulgação A linda Bled, cidade da Eslovênia | Divulgação × Vista do Castelo de Bled | Divulgação Vista do Castelo de Bled | Divulgação × Amanhecer em Bled Divulgação Amanhecer em Bled Divulgação × Bled, na Eslovênia | Divulgação Bled, na Eslovênia | Divulgação × Lago de Bled | Divulgação Lago de Bled | Divulgação × Castelo de Bled | Divulgação Castelo de Bled | Divulgação × Pletna em Bled | Divulgação Pletna em Bled | Divulgação × Bled durante o inverno | Divulgação Bled durante o inverno | Divulgação × Vista do Lago de Bled | Divulgação Vista do Lago de Bled | Divulgação × Bled durante a noite | Divulgação Bled durante a noite | Divulgação × Bled, na Eslovênia | Divulgação Bled, na Eslovênia | Divulgação × Lago de Bled | Divulgação Lago de Bled | Divulgação × Vista de Bled, uma das cidades mais charmosas do mundo | Divulgação Vista de Bled, uma das cidades mais charmosas do mundo | Divulgação × Ilha no Lago de Bled | Divulgação Ilha no Lago de Bled | Divulgação ×

O jeito mais fácil de chegar a Bled a partir de Liubliana é com um carro alugado ou, então, contratando um tour desde a capital.

Há muitas excursões de um dia que duram 5h30min e contam com o acompanhamento de um guia, que fala inglês. O trajeto, feito de ônibus, é bem detalhado e inclui o passeio de barco no Lago Bled e visita ao castelo.

Onde ficar em Bled

Muita gente vai até Bled apenas num bate-volta desde Liubliana, mas a verdade é que vale muito a pena passar ao menos uma noite por lá. Assim, é possível ver o sol nascendo e se pondo e explorar as atrações locais durante a noite, sobretudo as piscinas aquecidas e spas dos hotéis, que são uma delícia.

Confira algumas boas opções de hospedagem em Bled:

Hotel Park

Reprodução Hotel Park

O melhor deste hotel é a área de piscinas termais, com diversas piscinas internas e externas, jacuzzis e até escorregadores. De lá e das acomodações tem-se uma bela vista do lago, com o castelo, em frente, e a ilha, à esquerda.

Veja preços e avaliações

—

Bled Rose Hotel

Reprodução Bled Rose Hotel

Um dos hotéis mais confortáveis da cidade. Tem spa, piscina indoor e fica a apenas metros do lago.

Veja preços e avaliações

—

Ribno Alpine Hotel

Reprodução Ribno Alpine Hotel

Se a ideia é gastar menos e ainda assim ficar bem instalado, este hotel é uma boa pedida. Tem quartos em estilo rústico e fica um pouco mais distante, mas ainda assim a apenas 2,5 km do Lago Bled.

Veja preços e avaliações

—

Hotel Lovec

Reprodução Hotel Lovec

Muito bem localizado e com ótima relação custo-benefício, este é um belo achado para quem vai a Bled e deseja aproveitar a região muito mais do que fazendo um simples bate-volta desde Liubliana.

Veja preços e avaliações

—

Outros destinos na Eslovênia

Além de Bled, a partir de Liubliana, a linda capital da Eslovênia, é possível visitar uma série de lugares deslumbrantes no país, todos eles a cerca de uma hora de carro. Alguns deles podem ser feitos, inclusive, em tours combinados. Aqui, você encontra boas opções.

Veja o que não pode ficar de fora do seu roteiro na Eslovênia.

Otocec

Paulo Basso Jr. Castelo de Otocec, na Eslovênia

Para quem gosta de castelos, um bom bate-volta desde Liubliana é o passeio que segue para Otocec, cuja fortaleza homônima abriga um hotel cinco estrelas membro da seleta Relais & Châteaux. Situada em uma ilha no meio de um lago, a fortaleza tem quartos confortáveis e não abre mão de adaptar confortos modernos à antiga estrutura.

Tudo é apresentado nos mínimos detalhes, como os amenities da Bvlgari, a adega de vinhos e o ótimo restaurante montado no espaço que um dia serviu como calabouço. Vale a pena até pernoitar por lá, já que o Otocec fica ainda mais bonito à noite, quando é iluminado e exibe diversas cores.

Pertinho da fortaleza há outro restaurante de alto nível, o Gostilina Vovko, com excelentes opções de massas e carnes. A casa pode servir de pit stop para quem segue até uma cidade chamada Dolenjska.

Dolenjska

Por ser recortada por canais, Dolenjska tem o singelo apelido de Veneza da Eslovênia. O local abriga um spa muito procurado por locais e turistas, chamado Dolenjske Toplice.

Trata-se de uma típica estação termal europeia, com piscinas aquecidas internas e externas (que funcionam mesmo debaixo da neve, no inverno) e um segundo andar com saunas, onde a ordem é desfilar como veio ao mundo, sem roupa alguma. Mas sempre com o maior respeito – tanto que as crianças são bem-vindas por lá.

Radovljica

Paulo Basso Jr Mirante de Radovljica

Outro passeio divertido que pode ser feito desde Liubliana é o que segue para Radovljica, uma cidade que ostenta diversas construções medievais.

Ali, há vários mirantes com paisagens de tirar o fôlego e também bons restaurantes, a exemplo do Lectar, que serve pratos típicos, como sopa de trufas, e uma boa sobremesa: sorvete de maçã verde servido na própria fruta.

Na parte inferior da casa é possível ver uma produção artesanal de doces em formato de coração, um dos símbolos do país. Quem quiser pode até se arriscar a fazer um breve curso particular e sair de lá com sua própria obra-prima.

Postojna

Paulo Basso Jr Caverna de Postojna, na Eslovênia

Se a ideia é ficar mais em contato com a natureza, vale a pena seguir de Liubliana para o sudoeste da Eslovênia a fim de conhecer a caverna Postojna. Quem quiser, pode contratar excursões que partem da capital do país e são muito bem organizadas.

Postojna ostenta 24 km de salões enormes, o que a transforma na maior caverna aberta a visitas na Europa. Há salas com estalactites e estalagmites vermelhas, brancas, que lembram espaguetes, com grandes espaços onde rolam concertos, iluminadas por lustres de cristal Murano e muito mais.

É um barato reparar nas figuras formadas pelas formações geográficas, que remetem desde animais até a Torre de Pisa. O acesso à Postojna se dá em um trenzinho que anda em alta velocidade, no maior estilo Disney World.

O que você precisa saber antes de ir à Eslovênia

Quando planejo minhas viagens, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como GetYourGuide e Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: GetYourGuide e Civitatis

—

LEIA TAMBÉM: